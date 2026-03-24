ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 3.006
フランス 3.728（+72）
イタリア 3.905（+90）
スペイン 3.532（+53）
オランダ 3.152（+15）
ギリシャ 3.866（+86）
ポルトガル 3.469（+46）
ベルギー 3.616（+61）
オーストリア 3.346（+34）
アイルランド 3.273（+27）
フィンランド 3.314（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 3.006
フランス 3.728（+72）
イタリア 3.905（+90）
スペイン 3.532（+53）
オランダ 3.152（+15）
ギリシャ 3.866（+86）
ポルトガル 3.469（+46）
ベルギー 3.616（+61）
オーストリア 3.346（+34）
アイルランド 3.273（+27）
フィンランド 3.314（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）