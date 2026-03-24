ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　3.006
フランス　　　3.728（+72）
イタリア　　　3.905（+90）
スペイン　　　3.532（+53）
オランダ　　　3.152（+15）
ギリシャ　　　3.866（+86）
ポルトガル　　　3.469（+46）
ベルギー　　　3.616（+61）
オーストリア　3.346（+34）
アイルランド　3.273（+27）
フィンランド　3.314（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）