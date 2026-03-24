ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）

ドイツ 3.006

フランス 3.728（+72）

イタリア 3.905（+90）

スペイン 3.532（+53）

オランダ 3.152（+15）

ギリシャ 3.866（+86）

ポルトガル 3.469（+46）

ベルギー 3.616（+61）

オーストリア 3.346（+34）

アイルランド 3.273（+27）

フィンランド 3.314（+31）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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