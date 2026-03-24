次の南海トラフ地震の高知県独自の被害想定が13年ぶりに見直されました。

前回の想定と比べて死者の数は半減した一方、負傷者は2割増えるかたちとなっています。



県は2013年に公表した次の南海トラフ地震の県独自の被害想定を見直すため、専門家による検討委員会を設置し議論を進めてきました。



3月24日、高知市で内容をとりまとめる会合を開き、高知県独自の新たな被害想定を公表しました。





新たな被害想定は、国が2025年に公表した被害想定をもとに、県がすでに公表している震度分布や津波浸水予測、これまで取り組んできた被害を軽減する対策などを反映させたものです。その結果、最大震度7クラスの地震が冬の深夜に起きた場合、県内の死者の数は2万3000人となり、前回想定の4万2000人から半数近く減少しました。津波避難タワーの整備が進み、早い段階で避難する意識が高まったことで、津波による死者の数が前回の2013年の想定よりも2万人あまり減ったことが大きな要因となっています。一方で、最大震度が7と想定される地域が前回の26市町村から今回は33市町村に広がりました。このため、建物の全壊・焼失の被害は、20万9000棟で前回の想定と比べて5万棟増えています。建物被害の数が増えたことで、負傷者の数も、前回より6000人多い4万2000人となりました。また今回、国の想定に沿うかたちで被災後に避難生活を送る中で、けがや病気で亡くなる災害関連死の想定を新たに追加しました。過去の地震を参考に推計した結果、県内では最大で2600人となりました。検討会のあと、被害想定をとりまとめた内容が、茺田知事に手渡されました。13年ぶりに見直された県独自の被害想定。県は新たな被害想定にもとづき、新年度から南海トラフ地震対策の第6期行動計画の取り組みを強化していくことにしています。