NBAストアが2026年春夏アパレルコレクションを発売…ブルズとレイカーズを中心に展開

ファナティクス・ジャパン合同会社は、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」において「NBA SPRING／SUMMER 2026 アパレルコレクション」を3月25日正午から販売開始すると発表した。

今回のコレクションは、NBAのエッセンスを日常のスタイリングに落とし込んだアパレルライン。シカゴ・ブルズとロサンゼルス・レイカーズの2チームを軸に据え、春夏シーズンを通して着用できる多彩なアイテムを展開する。ベースボールシャツやコーチジャケットといったライトアウターに加え、Tシャツやショーツなど、幅広いコーディネートに対応するラインナップが特徴となっている。

デザインはシンプルで取り入れやすいミニマルなテイストを基調としながら、袖口の刺繍や裾のタグなど、細部にNBAらしさを表現。ファッション性とファンアイテムとしての要素を両立させた仕上がりとなっている。

商品はコーチジャケット（1万円）、ビンテージベースボールシャツ（8800円）、ビンテージTシャツ（6500円）、クルーネック半袖Tシャツ（6000円）、ショーツ（5800円）を用意。サイズはいずれもM、L、XLの3サイズ展開で、Tシャツやショーツではニューヨーク・ニックスも含めた3チームがラインナップされる。※すべて税込価格

【画像】NBA SPRING／SUMMER 2026 アパレルコレクション