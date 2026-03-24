朝倉未来プロデュースの8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiの公式YouTubeが3月22日に「【ドキュメンタリー】Reunion：約束の再会 星野ティナ」を更新。活動休止中のメンバー・星野ティナの復帰が決まり、メンバーにサプライズ報告をするドッキリに密着した。

（関連：【画像】星野ティナ、Toi Toi Toiメンバーとの再会に感動）

初期メンバーである星野ティナは、2025年12月24日に体調の理由により、年内をもって当面の間活動を休止。2026年1月以降の活動は新メンバー2名を加えた7名体制で行うことを発表。しかし、5月16日にSpotify O-WESTにて行われる『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re：solution～』よりライブ活動を再開することが公式Xより報告され、1周年公演から新体制での活動をスタートさせることが発表された。

映像では雨のなか傘をさして星野ティナが登場。「ようやく色々復活して、ヤバいです体が鈍すぎて」という挨拶から動画はスタート。メンバーとの再会を前に「どういう感じで入ればいいんですかね？ 久しぶりだみんなと会うの」と、メンバーと会うのは2カ月以上ぶりで不安の表情を見せる星野。改めてカメラに向かい「私が活動休止して約3カ月目に突入みたいな感じで、無事手術を終えて、もう元気なんですけど、あともう1回だけ4月に手術しないといけないんです」と現在の状況を説明し、「今日はなんとティナサプライズということで、サプライズで『ただいま！』ってみんなの前で言っていきたいと思います！」と意気込んだ。

偽のコメント収録で集められたメンバーたちがカメラに向かい「おかえりー！」と言うと、ドアを開け「ただいまー！」と星野がメンバーの前に登場。メンバーたちは驚きと歓喜の悲鳴をあげ、サプライズは大成功。ただ。密着カメラがいたことに「なんで撮ってるのと思ったの」と何かあることを勘が鋭いメンバーも。星野は「3月からまた一緒に」と言うと、メンバーから喜びの声と拍手が。一条カオリからいつから合流するか聞かれると「まだ詳しく決まってないの」と答えるも、一緒にいられることにメンバーからたくさん「お帰り」の声で暖かく迎えられた。

久しぶりにメンバーと再会して「みんなあったかく待っててくれて、めっちゃ嬉しかったです！」と率直な感想を語り、「とにかくティナを含めない7人の完成度が高すぎて、なんかめっちゃいいじゃんて、YouTubeも面白いし、ライブもなんか前と全然違うような流れというか来てて、ティナ戻っていいのかなって不安でしたね。戻らなくても成立するんじゃないかぐらいのToi Toi Toiができあがってきてて」と休業中の不安な心境を振り返り、「なんですけど、日に日に、いややっぱりここが居場所だから戻りたいし、頑張っていきたいってずっと迷わず思って、今日楽しみにしてました」と笑顔を見せる。

最後に「なのでこれからも私を含め8人のToi Toi Toiを応援してくれると嬉しいです」とファンにメッセージを送った。コメント欄にも「お帰り」の声が溢れ、8人体制となったToi Toi Toiのぱフォーマンに期待をする声が数多く寄せられた。

（文=本 手）