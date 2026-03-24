スクウェア・エニックスとNHN PlayArtが共同開発するスマートフォン向けゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』の正式サービスが開始された。

【画像あり】ゲームのスクリーンショット

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3の2チームと魔物が入り乱れるなか、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」となっている。

舞台となるのは、「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが召喚された“現代”の東京。フルボイスで展開されるメインストーリーに加え、戦士たちの日常を描いたショートエピソードも用意されている。各キャラクターにセットするアビリティのイラストには、豪華クリエイター陣による描き下ろしも多数登場する。

現在、ゲーム内では「事前登録記念ログインボーナス」が開催されている。アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）をはじめ、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）、好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット5枚など、7日間のログインで各種アイテムが手に入る。

また、ゲーム内通貨「モグPay」を購入できる「DISSIDIA WEBショップ」がオープンした。WEBショップ限定のパックが用意されているほか、スクウェア・エニックス アカウントとの連携で500モグPay、さらにWEBショップにて500モグPayの合計1000モグPayを受け取ることができる。

あわせて、サービス開始記念のプレゼントキャンペーンが実施される。『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした人のなかから抽選で30名にオリジナルAmazonギフトカードがプレゼントされる。応募期間は3月24日から3月30日まで。

このほか、ゲーム内に登場するスタンプをもとにした「ディシディアデュエルムスタンプ Vol.1」「ディシディアデュエルムスタンプ Vol.2」がLINEスタンプとして販売を開始した。

さらに、オリジナルサウンドトラック『DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY ORIGINAL SOUNDTRACK』のデジタル配信も開始された。

メインコンポーザーには『ファイナルファンタジーXIV』『ファイナルファンタジーXVI』のサウンドも手掛けた今村貴文（SQUARE ENIX）を迎え、古川亮、TomoLow、廣瀬裕貴（SQUARE ENIX）、関戸剛らが参加している。全33曲を収録し、価格は3,056円（税込）となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）