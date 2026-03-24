ネットマーブルは3月24日、新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』のモバイル版を含む全プラットフォーム向けに正式リリースを開始した。

【画像あり】正式リリースを記念してもらえるアイテム

本作は、Netmarble F&C Inc.が開発を手がけるオープンワールドRPG。『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子「トリスタン」を操作し、ブリタニア大陸を冒険する。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズできるほか、フレンドとパーティーを組んでのオープンワールド探索やボス戦など、マルチプレイ要素も備えている。

PlayStation 5およびSteam版は3月17日より先行してサービスを開始しており、本日のモバイル版（iOS / Android）配信により、全プラットフォームでの展開が整った。

モバイル版ではモバイル端末に最適化された専用インターフェースおよびUIサイズを採用しており、単一アカウントでコンソール・PC・モバイル間を自由に切り替えてプレイすることが可能だ。

正式リリースを記念し、インゲーム報酬としてオープンワールド探索やクエスト、ミッションクリアなどの条件を達成することで、最大「星の破片」59,655個や「常設キャラガチャチケット」90枚を獲得できる。

あわせて、正式リリースイベント報酬としてSSR「ギーラ」、SSR武器「黒炎の翼のランス」、「SSR製作武器選択ボックス」、「常設キャラガチャチケット」×60、「ピックアップキャラガチャチケット」×10、「星の破片」4,300個、「【ペット】ひとりぼっちのワイルドベア」などが用意されている。

このほか、「メリオダス」が登場するピックアップイベントを開催中。4月8日までの期間限定イベントでは、専用コスチューム「聖神器：魔剣ロストヴェイン」を獲得できる。また、公式Xでは豪華景品が当たるリリース記念キャンペーンも実施している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）