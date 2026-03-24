きょうの山形県内は、高気圧に覆われ穏やかな陽気となりました。県内は梅が見ごろとなっているところも多く、日に日に春めいています。

【写真を見る】「こんな香るんだな」そよ風になびく梅の花 県内の多くの場所で梅が見ごろ（山形）

こちら山形市の霞城公園です。梅の花びらがそよ風になびき、見ごろを迎えていました。

佐藤友美アナウンサー「甘い香りがする。まだつぼみのもあるんですがほとんど咲いていますね。目線の近くで花の様子が見られるのも梅の魅力ですよね」

霞城公園の弓道場脇には桜の木に囲まれるように紅梅があり、満開を迎えています。

山形市のきょうの最高気温は、13.7度。きのうほど上がりませんでしたが、それでも４月中旬？並みの陽気となり、園内では、春の訪れを楽しむ人の姿がありました。

■訪れた人は

訪れた人「春が来たなと思う。毎年この季節に桜の様子を見に来て、そしたら梅が咲いていたので嬉しいですね」

「本当にいい香りで」

「凄いよね」

「こんな香るんだな」



訪れた人「きれいですね。山形に住んで何十年となるけれど梅を見に来たのは初めて」

■白く可憐な白梅も！

公園内では、白く可憐な白梅も楽しむことができます。

山形市によりますと今年は、日当たりのいい場所の白梅から順に咲き始めたということです。

佐藤友美アナウンサー「青空と白い梅のコントラストが上品できれいですね。そして奥にある桜はまだつぼみの状態ですが、このふたつの花がそろう景色も楽しみです」

ソメイヨシノはご覧の通りまだつぼみ。山形市では霞城公園の桜の開花は４月７日を予想していているということです。

■酒田市の日和山公園でも！





一方こちらは、酒田市の日和山公園です。

酒田市のきょうの最高気温は、12.3度。吹く風はまだ少し冷たいですが、日なたにいると体も温まってくる陽気でした。

訪れた人「暖かくなってきて春も近づいたという感じで梅の匂いもしていいですね。もうちょっと経てばもっと咲いてくるのかなと。よく桜も見に行くので早く春が来て欲しい」

日和山公園の梅は、まだ蕾の部分も残っていますが、あたりは梅の香りに包まれ、春の訪れを告げているようでした。