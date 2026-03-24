町の職員などへの言動がパワハラだと認定された西川町の菅野大志町長が、さきほど会見を開き、来月の町長選挙に立候補し町民に改めて信を問うと明らかにしました。

【写真を見る】「もう一度ご審判を」西川町・菅野町長が次期町長選への立候補を正式表明 パワハラ問題も、改めて出直す覚悟（山形）

２期目を目指し立候補を表明 菅野大志 西川町長「これまで私が行って来た取り組みや叱咤をいただいたことを踏まえ、もう一度町民の皆さまにご審判をいただきたい」

西川町の菅野大志町長を巡っては、これまで、議会の百条委員会や第三者委員会により、元・町職員に対する言動がパワハラに認定されています。菅野町長はその責任を取るとして、退職金およそ２２００万円を受け取らないとしています。

菅野町長はさきほど会見を開き、任期満了で行われる来月の町長選挙に改めて立候補し、町民に信を問う意向であることを明らかにしました。

２期目を目指し立候補を表明 菅野大志 西川町長「もう一度、先頭に立たせていただき町民の皆さまと地域づくり町づくりを実施し、ふるさとを美しいまま未来に残していきたい」

■再発を防止する策は

菅野町長は、パワハラ問題について、自身の意識改革はもちろん、今後は副町長や政策秘書に町の職員を登用し、組織の硬直を防ぐなどとして、再発を防止することなども明らかにしました。

西川町長選挙には、これまで連合山形の元会長・大泉敏男さんが立候補する意思を示しています。

西川町長選挙は来月７日告示、１２日投開票です。