主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 308( 234)
TOPIX先物 6月限 115( 115)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 82( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 38( 0)
TOPIX先物 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 3384( 3384)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1533( 1533)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4360( 2672)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 1379( 1173)
日経225ミニ 4月限 14492( 6294)
5月限 296( 110)
6月限 184999( 80105)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2585( 1681)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 4月限 8670( 3214)
5月限 123( 69)
6月限 103959( 55871)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 228( 228)
日経225ミニ 4月限 708( 708)
5月限 82( 82)
6月限 11491( 11491)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1505( 1505)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 4月限 1239( 1239)
5月限 33( 33)
6月限 44836( 44836)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 308( 234)
TOPIX先物 6月限 115( 115)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 82( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 38( 0)
TOPIX先物 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 3384( 3384)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1533( 1533)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4360( 2672)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 1379( 1173)
日経225ミニ 4月限 14492( 6294)
5月限 296( 110)
6月限 184999( 80105)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2585( 1681)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 4月限 8670( 3214)
5月限 123( 69)
6月限 103959( 55871)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 228( 228)
日経225ミニ 4月限 708( 708)
5月限 82( 82)
6月限 11491( 11491)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1505( 1505)
9月限 7( 7)
日経225ミニ 4月限 1239( 1239)
5月限 33( 33)
6月限 44836( 44836)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース