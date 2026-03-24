　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 308(　　 234)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 115(　　 115)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　82(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　38(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3384(　　3384)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1533(　　1533)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4360(　　2672)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1379(　　1173)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 14492(　　6294)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 296(　　 110)
　　　　　 　 　 6月限　　　184999(　 80105)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2585(　　1681)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8670(　　3214)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 123(　　　69)
　　　　　 　 　 6月限　　　103959(　 55871)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 228(　　 228)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 708(　　 708)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　82(　　　82)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11491(　 11491)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1505(　　1505)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1239(　　1239)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　 44836(　 44836)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース