　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6186(　　2671)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2168(　　1767)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4595(　　4573)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 767(　　 445)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 404(　　 404)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　89(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 177(　　 169)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 611(　　 419)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 963(　　 638)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3350(　　3313)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 500(　　 372)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 362(　　 362)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2309(　　1317)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 949(　　 697)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7435(　　2245)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 121(　　　53)
　　　　　 　 　 6月限　　　 95524(　 32274)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1348(　　 940)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　 9)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3381(　　1065)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　64(　　　12)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55447(　 24097)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5894(　　5894)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1196(　　1196)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 890(　　 890)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28351(　 28351)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース