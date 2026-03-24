主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6186( 2671)
TOPIX先物 6月限 2168( 1767)
日経225ミニ 6月限 4595( 4573)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 445)
TOPIX先物 6月限 404( 404)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 89( 0)
TOPIX先物 6月限 177( 169)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 611( 419)
TOPIX先物 6月限 963( 638)
日経225ミニ 6月限 3350( 3313)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 500( 372)
TOPIX先物 6月限 362( 362)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2309( 1317)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 949( 697)
日経225ミニ 4月限 7435( 2245)
5月限 121( 53)
6月限 95524( 32274)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1348( 940)
9月限 21( 9)
日経225ミニ 4月限 3381( 1065)
5月限 64( 12)
6月限 55447( 24097)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 400( 400)
5月限 19( 19)
6月限 5894( 5894)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 1196)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 890( 890)
5月限 25( 25)
6月限 28351( 28351)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6186( 2671)
TOPIX先物 6月限 2168( 1767)
日経225ミニ 6月限 4595( 4573)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 445)
TOPIX先物 6月限 404( 404)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 89( 0)
TOPIX先物 6月限 177( 169)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 611( 419)
TOPIX先物 6月限 963( 638)
日経225ミニ 6月限 3350( 3313)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 500( 372)
TOPIX先物 6月限 362( 362)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2309( 1317)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 949( 697)
日経225ミニ 4月限 7435( 2245)
5月限 121( 53)
6月限 95524( 32274)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1348( 940)
9月限 21( 9)
日経225ミニ 4月限 3381( 1065)
5月限 64( 12)
6月限 55447( 24097)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 400( 400)
5月限 19( 19)
6月限 5894( 5894)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 1196)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 890( 890)
5月限 25( 25)
6月限 28351( 28351)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース