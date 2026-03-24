　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 22523(　 22034)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　66(　　　66)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16323(　 16323)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 21060(　 21060)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　 6月限　　　432557(　432557)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10657(　 10657)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20689(　 20689)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4549(　　4549)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 130(　　 130)
　　　　　 　 　 6月限　　　196084(　196084)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 138(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 480(　　 480)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1571(　　1571)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1096(　　1060)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4455(　　4419)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8619(　　8615)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1560(　　1242)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4013(　　4013)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 328(　　 328)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6477(　　6477)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1594(　　1496)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4164(　　4164)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4076(　　4006)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11263(　 11263)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13254(　 13254)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 11858(　 11858)
　　　　　 　 　 6月限　　　105160(　105160)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1192(　　1110)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1302(　　1302)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 749(　　 253)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 843(　　 813)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1283(　　1283)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　69(　　　69)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 925(　　 925)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 386(　　 386)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　66(　　　66)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース