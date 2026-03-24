外国証券 先物取引高情報まとめ（3月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22523( 22034)
9月限 66( 66)
TOPIX先物 6月限 16323( 16323)
日経225ミニ 4月限 21060( 21060)
5月限 273( 273)
6月限 432557( 432557)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10657( 10657)
9月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 20689( 20689)
日経225ミニ 4月限 4549( 4549)
5月限 130( 130)
6月限 196084( 196084)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 0)
TOPIX先物 6月限 480( 480)
日経225ミニ 6月限 1571( 1571)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1096( 1060)
TOPIX先物 6月限 4455( 4419)
日経225ミニ 4月限 8( 8)
6月限 8619( 8615)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1560( 1242)
TOPIX先物 6月限 4013( 4013)
日経225ミニ 4月限 328( 328)
5月限 34( 34)
6月限 6477( 6477)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1594( 1496)
TOPIX先物 6月限 4164( 4164)
日経225ミニ 6月限 4076( 4006)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11263( 11263)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 13254( 13254)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 11858( 11858)
6月限 105160( 105160)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1192( 1110)
TOPIX先物 6月限 1302( 1302)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 253)
TOPIX先物 6月限 843( 813)
日経225ミニ 6月限 1283( 1283)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 925( 925)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 386( 386)
日経225ミニ 4月限 92( 92)
5月限 66( 66)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22523( 22034)
9月限 66( 66)
TOPIX先物 6月限 16323( 16323)
日経225ミニ 4月限 21060( 21060)
5月限 273( 273)
6月限 432557( 432557)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10657( 10657)
9月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 20689( 20689)
日経225ミニ 4月限 4549( 4549)
5月限 130( 130)
6月限 196084( 196084)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 0)
TOPIX先物 6月限 480( 480)
日経225ミニ 6月限 1571( 1571)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1096( 1060)
TOPIX先物 6月限 4455( 4419)
日経225ミニ 4月限 8( 8)
6月限 8619( 8615)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1560( 1242)
TOPIX先物 6月限 4013( 4013)
日経225ミニ 4月限 328( 328)
5月限 34( 34)
6月限 6477( 6477)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1594( 1496)
TOPIX先物 6月限 4164( 4164)
日経225ミニ 6月限 4076( 4006)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11263( 11263)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 13254( 13254)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 11858( 11858)
6月限 105160( 105160)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1192( 1110)
TOPIX先物 6月限 1302( 1302)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 253)
TOPIX先物 6月限 843( 813)
日経225ミニ 6月限 1283( 1283)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 925( 925)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 386( 386)
日経225ミニ 4月限 92( 92)
5月限 66( 66)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース