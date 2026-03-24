　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16287(　 14468)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20317(　 19571)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 14993(　 14993)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 139(　　 139)
　　　　　 　 　 6月限　　　235863(　235863)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10025(　　9814)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27490(　 27490)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10432(　 10432)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 6月限　　　173279(　173279)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1736(　　1466)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2031(　　1891)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4044(　　4044)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3126(　　2609)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9369(　　5386)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7476(　　7440)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2052(　　1490)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7269(　　5322)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8526(　　8526)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1835(　　1699)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8849(　　8363)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 14298(　 14261)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9657(　　9178)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15702(　 15198)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7787(　　7787)
　　　　　 　 　 6月限　　　 84799(　 84799)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1354(　　 894)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1491(　　 947)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2732(　　1568)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 727(　　 727)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1454(　　1454)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 150(　　 150)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2228(　　2228)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース