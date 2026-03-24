外国証券 先物取引高情報まとめ（3月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16287( 14468)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 20317( 19571)
日経225ミニ 4月限 14993( 14993)
5月限 139( 139)
6月限 235863( 235863)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10025( 9814)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 27490( 27490)
日経225ミニ 4月限 10432( 10432)
5月限 110( 110)
6月限 173279( 173279)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1466)
TOPIX先物 6月限 2031( 1891)
日経225ミニ 6月限 4044( 4044)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3126( 2609)
TOPIX先物 6月限 9369( 5386)
日経225ミニ 6月限 7476( 7440)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2052( 1490)
TOPIX先物 6月限 7269( 5322)
日経225ミニ 4月限 59( 59)
5月限 4( 4)
6月限 8526( 8526)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1835( 1699)
TOPIX先物 6月限 8849( 8363)
日経225ミニ 6月限 14298( 14261)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9657( 9178)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 15702( 15198)
日経225ミニ 4月限 7787( 7787)
6月限 84799( 84799)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1354( 894)
TOPIX先物 6月限 1491( 947)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 62( 0)
TOPIX先物 6月限 2732( 1568)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 727( 727)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 1454( 1454)
日経225ミニ 4月限 150( 150)
5月限 2( 2)
6月限 2228( 2228)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16287( 14468)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 20317( 19571)
日経225ミニ 4月限 14993( 14993)
5月限 139( 139)
6月限 235863( 235863)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10025( 9814)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 27490( 27490)
日経225ミニ 4月限 10432( 10432)
5月限 110( 110)
6月限 173279( 173279)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1466)
TOPIX先物 6月限 2031( 1891)
日経225ミニ 6月限 4044( 4044)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3126( 2609)
TOPIX先物 6月限 9369( 5386)
日経225ミニ 6月限 7476( 7440)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2052( 1490)
TOPIX先物 6月限 7269( 5322)
日経225ミニ 4月限 59( 59)
5月限 4( 4)
6月限 8526( 8526)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1835( 1699)
TOPIX先物 6月限 8849( 8363)
日経225ミニ 6月限 14298( 14261)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9657( 9178)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 15702( 15198)
日経225ミニ 4月限 7787( 7787)
6月限 84799( 84799)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1354( 894)
TOPIX先物 6月限 1491( 947)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 62( 0)
TOPIX先物 6月限 2732( 1568)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 727( 727)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 1454( 1454)
日経225ミニ 4月限 150( 150)
5月限 2( 2)
6月限 2228( 2228)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース