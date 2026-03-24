「日経225オプション」4月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
楽天証券 37( 23)
松井証券 11( 11)
SBI証券 16( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
野村証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 22( 4)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
楽天証券 37( 23)
松井証券 11( 11)
SBI証券 16( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
野村証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 22( 4)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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