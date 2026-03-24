　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
野村証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース