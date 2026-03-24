「日経225オプション」4月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 3( 3)
SBI証券 9( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 199( 199)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
UBS証券 15( 15)
ビーオブエー証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 363)
ゴールドマン証券 315( 315)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
BNPパリバ証券 20( 20)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 3( 3)
SBI証券 9( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 199( 199)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
UBS証券 15( 15)
ビーオブエー証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 363)
ゴールドマン証券 315( 315)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
BNPパリバ証券 20( 20)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース