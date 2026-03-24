「日経225オプション」4月限コール手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 24( 16)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 17( 5)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 511( 11)
SBI証券 25( 5)
楽天証券 13( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
シティグループ証券 300( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 24( 16)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 17( 5)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 511( 11)
SBI証券 25( 5)
楽天証券 13( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
シティグループ証券 300( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース