「日経225オプション」4月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 469( 144)
JPモルガン証券 184( 84)
BNPパリバ証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
三菱UFJ証券 27( 27)
SBI証券 21( 21)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 4( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
バークレイズ証券 25( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 469( 144)
JPモルガン証券 184( 84)
BNPパリバ証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
三菱UFJ証券 27( 27)
SBI証券 21( 21)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 4( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
バークレイズ証券 25( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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