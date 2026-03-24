乃木坂46、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」収録内容・歌唱メンバー解禁
乃木坂46が、4月8日(水)にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容・歌唱メンバーを解禁した。
本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の＜41stSGアンダーライブ＞本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」を収録。
さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録されることとなった。
また、初回盤各形態に付属される映像には＜新参者 2025＞のライブ映像が収録されることが決定した。＜新参者 2025＞は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント＜新参者＞の第二弾。今回＜新参者 2025＞は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、新たな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスは必見だ。
また、合わせて＜新参者＞を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む＜新参者＞を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語ったのか。各メンバーの想いを見逃さないでもらいたい。
表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は先行配信とMVが公開されたばかり。5月19日〜21日には東京ドームにて＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を開催、そして6月からは全国8都市18公演の＜真夏の全国ツアー 2026＞を開催する。
◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
2026年4月8日（水）CDリリース
CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD
▼先行配信
https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込）
▼初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込）
■収録内容-
-TYPE-A-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・5期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
-TYPE-B-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.タイトル未定
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.タイトル未定 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・5期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
-TYPE-C-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・５期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川粼桜
-TYPE-D-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・5期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
-通常盤-
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-
◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG
【Blu-ray】
完全生産限定盤 SRXL-640〜642 / \25,300（税込）
通常盤 SRXL-643 / \9,680（税込）
通常盤 SRXL-644 / \9,680（税込）
【DVD】
完全生産限定盤 SRBL-2450〜2454 / \23,100（税込）
通常盤 SRBL-2455~2456 / \8,580（税込）
通常盤 SRBL-2457~2458 / \8,580（税込）
◾️ライブ情報
◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞
2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜
◆＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞
2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム
◆＜真夏の全国ツアー2026）
6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井
6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ
7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール
7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場
関連リンク
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