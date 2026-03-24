乃木坂46が、4月8日(水)にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容・歌唱メンバーを解禁した。

本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の＜41stSGアンダーライブ＞本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」を収録。

さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録されることとなった。

また、初回盤各形態に付属される映像には＜新参者 2025＞のライブ映像が収録されることが決定した。＜新参者 2025＞は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント＜新参者＞の第二弾。今回＜新参者 2025＞は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、新たな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスは必見だ。

また、合わせて＜新参者＞を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む＜新参者＞を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語ったのか。各メンバーの想いを見逃さないでもらいたい。

表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は先行配信とMVが公開されたばかり。5月19日〜21日には東京ドームにて＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を開催、そして6月からは全国8都市18公演の＜真夏の全国ツアー 2026＞を開催する。

◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日（水）CDリリース

CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD ▼先行配信

https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込） ▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込） ■収録内容-

-TYPE-A-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.桜橋を教えてくれた

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.君の名は希望

2.制服のマネキン

3.走れ！Bicycle

4.おいでシャンプー

5.ぐるぐるカーテン ・5期生が語る「新参者」

五百城茉央

池田瑛紗

一ノ瀬美空 -TYPE-B-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.タイトル未定

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.タイトル未定 -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.タイムリミット片想い

2.なぜ 僕たちは走るのか？

3.ハウス！

4.狼に口笛を

5.おひとりさま天国 ・5期生が語る「新参者」

井上和

岡本姫奈 -TYPE-C-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.年齢の境界線

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.年齢の境界線 -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.いつの日にか、あの歌を…

2.設定温度

3.シンクロニシティ

4.帰り道は遠回りしたくなる ・５期生が語る「新参者」

小川彩

奥田いろは

川粼桜 -TYPE-D-

DISC1

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.パシフィック・リーグに連れてって

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.- DISC2

・乃木坂46 新参者2025

1.ごめんねFingers crossed

2.Same numbers

3.きっかけ

4.市営ダンスホール

5.ビリヤニ ・5期生が語る「新参者」

菅原咲月

冨里奈央

中西アルノ -通常盤-

1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

2.愛って羨ましい

3.もう一つの太陽

4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-

5.愛って羨ましい -off vocal ver.-

6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-

◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG 【Blu-ray】

完全生産限定盤 SRXL-640〜642 / \25,300（税込）

通常盤 SRXL-643 / \9,680（税込）

通常盤 SRXL-644 / \9,680（税込）

【DVD】

完全生産限定盤 SRBL-2450〜2454 / \23,100（税込）

通常盤 SRBL-2455~2456 / \8,580（税込）

通常盤 SRBL-2457~2458 / \8,580（税込）

◾️ライブ情報 ◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜 ◆＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム ◆＜真夏の全国ツアー2026）

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場