プロ野球・巨人は24日、育成のルシアーノ投手と支配下選手契約を結んだことを発表。記者会見では、支えてくれた家族への感謝を述べました。

2022年までMLBのブルージェイズ傘下でプレーし、2023年から巨人に加入したルシアーノ投手。オープン戦では7試合に登板し2セーブを上げ、防御率は0.00をマークする活躍をみせ、巨人4年目で念願の支配下昇格となりました。

支配下登録となった率直な気持ちを聞かれると、「まずは支配下登録のチャンスをくれた神様に感謝したい。4年目になってこういう結果になったが、長い期間、支えてくれた妻と子供の家族に感謝。また4年間の中でいいときよりも悪いときの方がたくさんあったと思うが、それでも自分の可能性を諦めないで信じてくれたチームに何よりも感謝」と語ります。

さらに、ケガを乗り越えてきた4年間をどんな思いで過ごしてきたか聞かれると、「ここまでケガがたくさんあって決して簡単ではなかった。振り返ったら不満が溜まる日も多かった。けれどそのたびに家族が支えてくれて、その暗闇から抜け出す力をくれた。そのおかげで頑張ってこられた日々でした」と家族への感謝を語ります。

支配下契約はいつどこで伝えられたかについて、「通訳から聞いて、それを聞いたときは複雑な感情だった。オープン戦中いい結果を出していた自信はあったが、それが支配下につながるものか、最後まで確信がなかったので。実際支配下になると聞いたときは、信じられないというような、受け入れるのに時間がかかった。でもすぐに家族に話して、うれしくて妻と一緒に涙を流した」と話しました。

家族からどんな言葉をかけられたか聞かれると、「支配下はあなたにふさわしいと言われた」と明かし、「今までの期間一緒に戦ってきたことを振り返って、これからはもっともっと楽しんで」と伝えられたと答えました。

フォトセッションでは、妻エリアナさんや息子マシューくんともに写真撮影。息子の頬へキスをみせる様子もありました。