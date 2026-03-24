キタニタツヤが、3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなる『天才てれびくんgrow(グロー)』に、てれび戦士が歌うテーマソングとして「リンガ・フランカ」を書き下ろしたことが発表された。

キタニタツヤがNHKに楽曲提供をするのは今回が初。番組のキーワードである「想像力」をテーマに、書き下ろされた楽曲。共通の母語を持たない者どうしがコミュニケーションに使うことば「リンガ・フランカ」をコンセプトに、相手を理解する難しさとワクワクを、キタニタツヤがボーカルディレクションを行い、てれび戦士が歌っている。

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■キタニタツヤ コメント

『天てれ』は子どもの頃から知っている番組でしたが、自分が作る音楽を子どもが歌うイメージがなかったので、依頼が来た時はびっくりしました。子ども達がこれから出会うすべての人々、もの、様々な問題を理解しようとするとき、それは時に難解かもしれないけれど、「想像力」を働かせて向き合うことができれば不可能なことではない、という思いを歌にしました。子どもはもちろん大人にも聴いてほしい歌です。たくさんの方に届いてくれると嬉しいです。

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3月26日(木)夕方5時30分からは『天才てれびくんgrow』先出しスペシャルとして、新テーマソング「リンガ・フランカ」を一部先行解禁するほか、キタニタツヤがディレクションするレコーディングの様子なども紹介される予定だ。

『天才てれびくんgrow(グロー)』はNHK Eテレにて3/30(月)よりスタート。毎週月曜~木曜の午後5時30分からの放送となる。