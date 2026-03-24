S.A.R.の新曲「Daylight」が、専門学校 首都医校・大阪医専・名古屋医専 2026年度新TVCMソング「100 PROMISE」編の楽曲に起用されることが決定した。本CMは4月より全国で順次放映開始予定、3月24日よりWEBにて先行公開されている。

本作「Daylight」は、躍動感のあるビートと包み込むようなコーラスワークが印象的な楽曲。親しみやすいメロディラインを軸にしながらも、サウンドは奥行きのある構造を持ち、聴くほどに異なる表情を見せる。楽曲は4月8日にデジタル配信予定。

さらに、S.A.R.のセカンドフルアルバム『Be Kool Rewind』が5月27日にリリースされることも発表された。本作は2024年3月27日リリースのファーストフルアルバム『Verse of the Kool』以来となる作品であり、メジャーレーベルIRORI Recordsからは初のフルアルバム、かつ初のCD作品としてのリリースとなる。キャリア2作目となる本作には、既に配信リリースされている「MOON」「Tell me (feat. Skaai)」、そして「Daylight」などが収録予定。アルバムの予約受付も3月24日よりスタートしている。

S.A.R.はこれらの作品をひっさげ、5月〜6月にかけて全国5都市を巡るツアーを開催する。チケットは現在3次プレオーダー（抽選）を受付中。

■2nd Full Album『Be Kool Rewind』

2026年5月27日リリース

Pre-add / Pre-save＆CD予約 https://lnk.to/SAR_BeKoolRewind ＜収録曲＞

・「MOON」※テレビ東京系ドラマプレミア23『シナントロープ』エンディングテーマ

・「Tell me (feat. Skaai)」

・「Daylight」※専門学校 首都医校・大阪医専・名古屋医専 2026年度新TVCMソング

ほか

◾️＜タイトル未定＞ 2026年5月30日（土）北海道・札幌 SPiCE

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月6日（土）福岡・INSA

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月13日（土）大阪・梅田クラブクアトロ

開場17:15 / 開演18:00 2026年6月14日（日）愛知・名古屋 UPSET

開場17:00 / 開演17:30 2026年6月28日（日）東京・Zepp Shinjuku

開場17:00 / 開演18:00 チケット：スタンディング 5,500円（税込・ドリンク代別）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar26/ ▼主催

IRORI Records / PONY CANYON

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