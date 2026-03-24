“大人気ギャルモデル”24歳、ニット姿が「スタイル抜群」「透明感ハンパない」 昨年出産 一児の母
モデルの“せいせい”こと田向星華が、24日までに自身のInstagramを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“大人気ギャルモデル”23歳が「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（19枚）
昨年4月に結婚と妊娠を発表し、7月には出産を報告したせいせい。インスタグラムでは普段から美スタイル際立つ姿を公開しており、注目を集めている。
今回の投稿では「明髪まだ見慣れへん」と、明るくなった髪色×ニット姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「透明感ハンパない」「ほんま素敵やで」などのコメントが多数寄せられた。
■せいせい（田向星華）
2001年8月28日生まれの23歳。出身は大阪府で身長166cm。趣味特技はヒップホップを聴くこと、身体を動かすこと、ヘアアレンジ、セルフネイル。2017年の『恋する 週末ホームステイ シーズン2』（ABEMA）に出演し、注目を集めた。
引用：「せいせい（田向星華）」Instagram（@seika____official）
【写真】“大人気ギャルモデル”23歳が「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（19枚）
昨年4月に結婚と妊娠を発表し、7月には出産を報告したせいせい。インスタグラムでは普段から美スタイル際立つ姿を公開しており、注目を集めている。
今回の投稿では「明髪まだ見慣れへん」と、明るくなった髪色×ニット姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「透明感ハンパない」「ほんま素敵やで」などのコメントが多数寄せられた。
■せいせい（田向星華）
2001年8月28日生まれの23歳。出身は大阪府で身長166cm。趣味特技はヒップホップを聴くこと、身体を動かすこと、ヘアアレンジ、セルフネイル。2017年の『恋する 週末ホームステイ シーズン2』（ABEMA）に出演し、注目を集めた。
引用：「せいせい（田向星華）」Instagram（@seika____official）