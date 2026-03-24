池永百合、ソロショット　※「池永百合」X

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　レースクイーンの池永百合が24日までにＸを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】“元アイドル”レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」　水着姿も（17枚）

　彼女が「おはゆり」とつづり公開したのは、自身のミニ丈姿。ポーズをきめ、眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「素敵」などの反響が集まっている。
　
　池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。

引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）