“元アイドル”165cmレースクイーン、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「最高」とネット衝撃
レースクイーンの池永百合が24日までにＸを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
彼女が「おはゆり」とつづり公開したのは、自身のミニ丈姿。ポーズをきめ、眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「素敵」などの反響が集まっている。
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
彼女が「おはゆり」とつづり公開したのは、自身のミニ丈姿。ポーズをきめ、眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「素敵」などの反響が集まっている。
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）