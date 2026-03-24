「それどこの？」言われそう♡【ローリーズファーム】まとめ髪が垢抜ける「こなれヘアアクセ」

【ローリーズファーム】では、いつものヘアアレンジに一点添えるだけで、洗練された印象を与えてくれるヘアアクセサリーが充実しています。素材の質感にこだわったシュシュや、スタイリッシュなメタル素材のアイテムなど、周囲の視線が集まりそうなラインナップです。今回は、日々の装いになじみつつ、さりげなく個性を光らせてくれるようなヘアアクセをご紹介します。

甘さを抑えた、大人のドット柄シュシュ

【ローリーズファーム】「フェイクレザードットシュシュ」\880（税込・セール価格）

レザー調素材にドットの刺繍を配した、大人可愛いシュシュです。低めの位置で結んだシンプルなローポニーに合わせれば、大きめのフォルムが程よいアクセントとなり、顔まわりを凛とした雰囲気に整えてくれそう。落ち着いたブラックカラーと、主張しすぎないドット柄で遊び心を添えることで、カジュアルな装いに大人の余裕が漂うスタイルを楽しめそうです。

アレンジのアクセントに映える！ メタルバレッタ

【ローリーズファーム】「メタルバレッタ」\1,320（税込）

つるんとしたシンプルなフォルムのメタルバレッタ。スタッフのなかさんは、三つ編みに細い三つ編みを巻き付けた、華やかな一本編みスタイルにプラスしたスタイルを提案しています。艶やかなメタル素材が、複雑に編み込まれた髪の美しさをより一層引き立ててくれます。まるでプリンセスのような編み込みアレンジにプラスすることで、バックスタイルが瞬時に垢抜けた印象に◎

低めのお団子をすっきりまとめる、バンスクリップ

【ローリーズファーム】「ラウンドバンスクリップ」\962（税込・セール価格）

丸みを帯びたポップなフォルムが特徴的なバンスクリップです。首元に近い低めの位置で作ったラフなお団子の根元を、大きなクリップで挟むだけで、安定感のあるまとめ髪が完成します。髪の量に関わらずホールドしやすそうなので、慌ただしい朝を切り抜ける強い味方となってくれそうです。

ふんわりと広がる、上品なバレッタ

【ローリーズファーム】「オーガンジーバレッタ」\1,320（税込）

シアーな素材を贅沢に使用した、ダブルリボンのようなボリューム感が目を引くバレッタです。透け感のあるブラックは主張が強すぎず、ふんわりとした柔らかい質感がまとめ髪に奥行きを与えています。シンプルなひとつ結びに添えるだけで、写真のような気品あふれるスタイルに導いてくれる、汎用性の高い逸品です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里