お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２２日放送のＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演し、交際していた「蛙亭」イワクラとの破局について語った。

お笑いコンビ「千鳥」ノブが伊藤に「こんなに別れた後の話、お互いでメディアにのる２人珍しい。イワクラちゃんも結構言ってるよね」と話を振ると、「直接言われるより、俺の悪口がＬＩＮＥニュースで届く方が嫌」と始めた伊藤。

結婚も考えていたか問われると「そうですね。なんならこのぐらいの時期には入籍してるだろうなって思ってた」と答えた。現在の結婚願望については「ゆくゆくは（結婚）したいですけど、今、願望はそこまで。相手もいないですし」と続けた。

そして伊藤は「今の生活では結婚は難しい、どこまで我を貫いていいかわからない」と悩みを吐露。基本、夜は飲みに行くといい「まっすぐ家に帰れない。でもイワクラはそこ（が破局原因）じゃないみたい。そこじゃないのもＬＩＮＥニュースで知った」と笑いを誘った。

これに対し、「や団」のロングサイズ伊藤が「別れた原因あまり把握してないと言いましたけど、これって問題がどうとかじゃなくて、男と女は抱いてれば全部解決するんですよ」と持論を展開。すると、伊藤は「抱いてませんでした。１年くらいは」と正直に明かしつつ「この会話をするには相手の顔が浮かびすぎてる。これＬＩＮＥニュースで届けるわけにはいかない」と制止した。