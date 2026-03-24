「ＫＡＴ―ＴＵＮ」元メンバーで俳優・歌手の赤西仁が２４日、都内でシーバスリーガル 特別イベント フォトコールにスペシャルゲストとして登場した。

スコットランド生まれのブレンデッドスコッチウイスキーを手掛ける同ブランドのイベント。赤西は登場すると、「こんな感じなんですね。全然想像してなかった」と報道陣の多さに驚いた様子。同製品が多面的な魅力があることにちなみ、最近見つけた自身の意外な一面を聞かれると、「意外と慎重。意外と考えているなって」と語り、慎重に行って良かったことをについては「事務所辞めたときとか、慎重に行って良かった。めちゃめちゃ慎重でした」とほほえんだ。

４月から挑戦したいことは「なんだろう…。今の事務所、いつ辞めようかな。４月くらいには辞めてみようかな」とおどけ、帰り際には「うわぁ〜。この記者会見の感じ嫌だわ〜。ソワソワしちゃう。俺なんか変なこと言ってないですよね。お手柔らかに編集してください」と言い残していった。

赤西は２０１０年に「ＫＡＴ―ＴＵＮ」を脱退。１４年に旧ジャニーズ事務所を退社し、独立。現在は自主レーベル「Ｇｏ Ｇｏｏｄ Ｒｅｃｏｒｄｓ」に在籍し、活動の拠点を海外に移していた。