『ドラえもん』デザインの「味ぽん」登場 シリーズ初の限定ラベル商品 バギーも登場のデザイン6種
ミツカン「味ぽん」シリーズ初となる限定ラベル商品として、『ドラえもん』デザインの登場が決まった。
【画像】6本ずらり…ミツカン「味ぽん」ドラえもんラベル
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん！っと冒険キャンペーン」を開催。オリジナル味ぽんキャップカバーに続き、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品が、4月上旬より販売開始となる。
映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらったデザイン。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさを表現した。
味ぽん360ミリリットルで3種類、味ぽんMILD360ミリリットルで3種類、合計6種類を展開する。5月末頃までの予定で、なくなり次第終了。
■担当者コメント
このたび、国民的キャラクターである『ドラえもん』とタイアップさせていただけたことを、大変光栄に思っております。味ぽんは1964年の発売以来、累計27億本以上（※2026年2月末現在、360ml換算）をお届けしてきました。長年多くのお客様にご愛顧いただいてきたブランドとして、今回のような特別な企画を実現できたことをうれしく感じております。
味ぽんブランドとして、全国の店頭で限定ラベル商品を展開するのは、62年の歴史の中で初めての試みです。日々の食卓に寄り添ってきた味ぽんに新たな表情を加えることで、より多くの方に味ぽんの魅力を知っていただくきっかけになればと考えております。
【画像】6本ずらり…ミツカン「味ぽん」ドラえもんラベル
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん！っと冒険キャンペーン」を開催。オリジナル味ぽんキャップカバーに続き、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品が、4月上旬より販売開始となる。
映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらったデザイン。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさを表現した。
■担当者コメント
このたび、国民的キャラクターである『ドラえもん』とタイアップさせていただけたことを、大変光栄に思っております。味ぽんは1964年の発売以来、累計27億本以上（※2026年2月末現在、360ml換算）をお届けしてきました。長年多くのお客様にご愛顧いただいてきたブランドとして、今回のような特別な企画を実現できたことをうれしく感じております。
味ぽんブランドとして、全国の店頭で限定ラベル商品を展開するのは、62年の歴史の中で初めての試みです。日々の食卓に寄り添ってきた味ぽんに新たな表情を加えることで、より多くの方に味ぽんの魅力を知っていただくきっかけになればと考えております。
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