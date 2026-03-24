キャリアウーマンのマイコさんが独身者限定アプリで出会った男。ふたりの将来をほのめかす男には、実は妻子がいた。貞操権侵害で訴訟を起こし「独身偽装被害者の会」を立ち上げると、続々と相談が――。（全2回の1回目／後編を読む）

【LINE入手】「なんかソワソワした」「他に大事な人とか今は…」博報堂マンとのメッセージ履歴をすべて見る



マイコさん（仮名）と博報堂勤務の30代男性

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「独身偽装」で命を絶った被害者もいる

結婚9年目、なんとなく家庭を離れて非日常的な時間がほしかった。誰かとちょっと、恋愛ごっこのような関係を築けたら――。

これは、独身と偽って女性と交際し、慰謝料の支払いを命じられた既婚男性が裁判所に提出した陳述書の概要である。

“独身偽装”。いま注目を集める社会問題だ。男性が既婚であることを隠して女性と交際し、後に訴訟に発展、性的な自己決定権（貞操権）を侵害したとして損害賠償を命じられるケースが相次いでいる。

2024年6月にXアカウント「独身偽装被害者の会」を立ち上げた外資系企業勤務、マイコさん（仮名）も被害者のひとりだ。自身の裁判の情報などを発信するうちに、同様の被害に遭った女性たちから連絡が寄せられるようになり、これまでの相談件数は数百件。現在は10名ほどの有志と、会の運営にあたる。

マイコさんが語る。

「心から信頼し、将来を考えていた相手から騙されていたと分かったことで、心身を病んでしまったり、中には命を絶った方もいます。訴えて損害賠償請求が認められても、支払いが命じられるのはわずか数十万円であることが多い。さらに被害者は『騙されるほうがおかしい』と非難され、不倫と同じ扱いをされることもある。社会の理解が追いついてないと思います」

「週刊文春」は、実際に独身偽装に遭った女性たちを取材。被害の実情に迫った。短期集中連載の第1回は、マイコさん自身のケースだ。

自分が騙されるとは思いもしなかった

蛯原友里似の大きな瞳が印象的なマイコさん。現在は神奈川県在住だが、出身は関西で、小気味よい関西弁を話す。営業職の第一線で活躍して好成績を収め、成果給を含む高収入を得てきた。

仕事への苛烈な熱情とストイックな姿勢は同僚から慕われながらも、ついたあだ名は漫画「鬼滅の刃」の主人公の宿敵から取られた「無惨(むざん)様」。不倫は絶対に許せないという倫理観を持っていた彼女は、自分が騙されるとは思いもしなかったという。

23年6月。マイコさんは、1カ月前に大手の独身者限定マッチングアプリで知り合った男性と初めて居酒屋で顔を合わせた。

不器用な感じで、誠実そうだと思った

河合ユウキ（30代、仮名）と名乗る男性は、大手広告代理店の博報堂に勤めているという。やや細身ながら筋肉質な体躯に、細いフレームの眼鏡に太眉という風貌は、俳優の野間口徹を彷彿とさせる。

広告マンにしては朴訥とした雰囲気だったが、ビジネス系SNSで氏名を検索するとヒットがあり、河合の説明に矛盾はないことが分かった。

マイコさんは振り返る。

「彼は『地方から転職したばかり。激務で彼女もいない』と話していた。よく『イケメンでハイスペックな男性に引っかかったんだろう』と言われるのですが、彼はむしろ真逆で、不器用な感じ。だからこそ誠実そうだと思った。同じ関西育ちで、ノリもあいました」

マイコさんは2年前にがんを患い経過観察中。結婚には消極的だったが、軽薄な交際は避けたかった。見た目で選ぶ男性にマッチングされないよう、アプリのプロフィール写真の1枚目には、敢えて女性芸人の画像を掲示。プロフィール欄には〈既婚者・彼女持ちお断り〉とも記した。アプリ上で河合からアプローチがあった際も、釘を刺した。

〈私が最も嫌いとするのは都合の良い不倫相手にされること〉（マイコさん）

河合からも理解を示すようなこんな返事があった。

〈される側はメリットないですもんね〉

がんを打ち明けた彼女に「一緒に楽しく長く生きましょう」

こうしたやりとりを重ねた末の実際の面会でも印象がよかったことから、マイコさんは河合との交際をスタートさせた。

多い時には週に2、3回のデートを重ねたふたり。マイコさんから見た河合には、妻どころか他の女性の影すらなかった。

「土日に会うこともあったし、朝から晩まで、LINEがつながらない時間帯もない。日曜の昼に突然、片道2時間かけて会いに来たこともありました。お泊りも頻繁で、8月には大阪と横浜を3泊4日でめぐる旅行にも出かけました」（マイコさん）

交際後も、マイコさんは婚姻歴や子供の有無をLINEで尋ねたが、河合は、

〈びっくりするくらい何もないよ〉

と否定。次のデートの候補地を探すやりとりの中、マイコさんが自身の同僚に出くわす可能性に触れると、河合は、彼氏として紹介して良いと提案した。

将来をほのめかすメッセージもあった。旅行から間を置かずして、がんについて打ち明けた際、こんなLINEが届いたのだ。

〈一緒に楽しく長く生きましょう〉

結婚については葛藤もあったが、マイコさんは互いの将来について真剣に考えるようになっていた。

避妊せず、リモート会議中に体を求め…

マイコさんの仕事は平日が休みだったが、河合は「もっと長く一緒にいたい」と言って、ともにホテルに滞在しながらリモートワークをするように。リモート会議中に性交渉を求めることもあった。

「取引先企業との会議等の画面が見え、音声も聞こえていた。普通は就業規則違反を問われてもおかしくない状況だと思いましたが、彼は気にするそぶりもなかった。『マイコじゃなきゃ仕事中に会おうと思わない』と言われ、リスクを度外視するほど隠し立てのない愛情があると感じていました」（マイコさん）

性交について河合は、

〈1、2回は性欲だけでやれるけど、それ以上は愛情がないと無理よ〉

〈普通興味が失せる〉

などと伝えてきていた。過去の交際相手と肌が合わなかった経験から、結婚を考慮する要素として体の相性を重視しているのだという。さらに交際が深まると、河合は責任を取ると言って避妊をしなくなった。彼がカウントしてマイコさんと共有した性交回数は、4カ月で229回に達した。負担を感じたマイコさんが性交痛を訴え、回数を減らすよう持ち掛けたほどだった。

あっけなくやってきた「終わりの瞬間」

交際5カ月目に差し掛かった10月には、デートの日程について喧嘩をすることもあった。だが、マイコさんが“他に本命はいないと言ってほしい”と拗ねると、河合は、

〈「他に大事な人とか今はいないよ」ってハッキリ言っておけばよかったね〉

とメッセージを送り、マイコさんを安心させるのだった。

だが、終わりはあっけなくやってきた。（後編につづく）

〈「泣き寝入りは絶対にしたくなかった」独身を“偽装”した博報堂マンに騙され、避妊なしの行為も…被害者女性が挑んだ「1年2カ月裁判」の結末〉へ続く

（礒部 真悠子／週刊文春 2026年2月19日号）