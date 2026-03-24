松井愛莉＆さとうほなみ、オルカパフォーマンスに対照的な反応 「微動だにしなくて…」
俳優の松井愛莉とさとうほなみが24日、都内で行われた『〇〇なふたり』制作報告会見に登壇した。同作品は全3話のショートドラマで、きょう24日から配信がスタート。撮影中にオルカパフォーマンスを見たが、2人の反応が対照的だったことを明かした。
【写真】仲良し！新原泰佑を見つめる莉子
松井とさとうが出演した作品は『蘭とステラと水族館』編。松井が演じる蘭とさとうが演じるステラはともに“オルカ推し”。オルカをきっかけに2人が意気投合していく姿を描く。
同作品は水族館で撮影された。2人は休憩時間中もオルカのパフォーマンスを見に行くほど水族館を満喫していたが、その様子が動画に撮られていたという。さとうは動画を撮られていたことに気付いておらず、あとになって見てみると自身と松井の対照的な反応が収められていたことを知った。手をあげて体全身で楽しんでいることを表現する松井のまねをしながら「（松井は）『めちゃめちゃ面白かったー』というような反応で、私は感動して微動だにしなくて。全然自覚なかったですけど」と全く違う2人の様子を語った。
同作品は、ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズや連続テレビ小説『ひよっこ』などを手掛けた脚本家・岡田惠和が初めて書き下ろしたオリジナルショートドラマ。1話2分程度の中に、繊細で温かみのある人間ドラマを凝縮されている。「オフィスビル」「マンション」「水族館」という馴染み深い場所を舞台に、“〇〇なふたり”の出会いと、そこから生まれる新しい関係を描く。
同会見にはほかに、莉子、新原泰佑、北香那、磯山さやかも登壇した。
【写真】仲良し！新原泰佑を見つめる莉子
松井とさとうが出演した作品は『蘭とステラと水族館』編。松井が演じる蘭とさとうが演じるステラはともに“オルカ推し”。オルカをきっかけに2人が意気投合していく姿を描く。
同作品は、ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズや連続テレビ小説『ひよっこ』などを手掛けた脚本家・岡田惠和が初めて書き下ろしたオリジナルショートドラマ。1話2分程度の中に、繊細で温かみのある人間ドラマを凝縮されている。「オフィスビル」「マンション」「水族館」という馴染み深い場所を舞台に、“〇〇なふたり”の出会いと、そこから生まれる新しい関係を描く。
同会見にはほかに、莉子、新原泰佑、北香那、磯山さやかも登壇した。