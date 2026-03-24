〈「責任を取ると言って、避妊をしなくなった」リモート会議中にも体を求め…“独身者限定アプリ”で将来を語り合った相手は「妻子持ちの嘘つき男」だった〉から続く

キャリアウーマンのマイコさんが独身者限定アプリで出会った、河合ユウキ（30代、仮名）と名乗る男性。大手広告代理店の博報堂に勤める広告マンで、誠実そうな人柄だった。

【画像】「ホテルに移動」「リモートワークを行いながら…」交際の過程が赤裸々につづられた判決文を読む

将来をほのめかされたマイコさんは、二人の将来を真剣に考え始める。ときに避妊なしで行為に及ぶこともあり、彼がカウントしてマイコさんと共有した性交回数は、4カ月で229回に達していた。 （全2回の2回目／前編を読む）



マイコさん（仮名）と博報堂勤務の30代男性

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ある日突然、彼からのLINEが途絶えた

だが、終わりはあっけなくやってきた。鎌倉でのお泊りデートや宮古島旅行の相談をしていた10月中旬のこと。新横浜でいつものようにデートをした翌日、河合からのLINEが途絶えたのだ。

メッセージに既読もつかない。ブロックされたと気づいたときには、他の連絡手段もすべて遮断されていた。

「何が起きたか全くわからず、呆然としました。食事が喉を通らず、眠れなくなり、帯状疱疹の症状も出た。病院では適応障害と診断されました。藁をも掴む思いで調査会社に彼の身辺調査を依頼したところ、彼に奥さんと就学前の2人の子供がいると分かったのです」（同前）

後の裁判では、河合の妻にマイコさんの存在がバレ、妻の指示で河合がマイコさんを一方的にブロックしたことが明らかになっている。マイコさんは、自身が最も忌み嫌っていた〈都合の良い不倫相手〉として扱われたことに気がついたのだった。

マイコさんは憤る。

「既婚と知っていたら会うこともなく、まして性行為をすることも絶対になかった。私は性的同意を騙し取られ、尊厳を傷つけられたのです。泣き寝入りは絶対にしたくなかった」

河合への尋問に立ったマイコさん

翌24年10月、マイコさんは貞操権侵害を訴え、損害賠償を求めて河合を提訴。対して河合は、2人の関係は結婚前提の真剣交際ではなく性交渉が目的だったと主張した。冒頭の陳述書は河合が提出したものだ。陳述書にはこうある。

〈積極的に騙そうというより、勘付かれたらそれで終わりだなという認識でした〉

〈（避妊なしの性行為について）言い出したのは私だとしても、結局は原告も同意していたことです。原告が本当に嫌がっていたのであれば、その後、性交渉には応じていなかったはずです。原告は嫌なことははっきり言う性格でしたので、原告の意思に反して何かしようなどとは全く思いませんでした〉

25年10月の本人尋問では、被害者の会のメンバーが傍聴席から見守る中、マイコさんも河合への尋問に立った。

マイコさん「避妊なしの性交渉、私が嫌って言ったら、やめたんですか？」

河合「やめました」

だが、マイコさんは交際当初、都合の良い不倫相手にされたくはない旨のメッセージを送っている。これについて尋ねると、

河合「すいません、そこがどう一致してるのか分からない」

マイコさん「嫌なことをやめてないんですから、矛盾しますよね」

河合「…………」

同年12月、東京地裁は貞操権侵害を認めた。そしてマイコさんの成果給減少も考慮した上で、河合に調査会社への支払いや適応障害の治療費なども含む約151万円の支払いを命じたのだった。

河合が勤務する博報堂に対し、一連の事案や処分について質問状を送ったが、「在籍確認も含めまして、すべてお答えをしておりません。コンプライアンス遵守を企業の根幹ととらえており、それに反するような行為があったと判明した場合には、厳正な対応を行う」とのみ回答した。

◇

1年2カ月に及ぶ裁判。その過程で裁判官から和解を勧められたこともあったが、マイコさんは応じなかった。

婦人科で器具を挿入されると、具合が悪くなる

「私は弁護士に当初から『絶対に和解はしない』と伝えていました。しかし書面を一往復した段階で、200万円での和解を勧められた。これに弁護士が喜んで、勝手に和解交渉の日取りを決められてしまったのです。仕方なく、その場で解任しました。

最終的な和解勧告の場では、金額が上乗せされて300万円を提示されましたが、やはり断った。結局、損害賠償額はその金額を下回りましたが、彼の不法行為の悪質性が事実認定されたことで、全国に広く報道された。和解に応じなくて良かったと思っています」（マイコさん）

それでも心の傷は深い。

「心無い人からは『たった4カ月付き合っただけ』と言われたこともありますが、私にとっては人生が一変する出来事。訴訟では河合から『原告は複数の男性と交際していた』と事実無根の侮辱的な主張もされた。

交際中、河合からは『他の人に触れさせたくない』と言われましたが、男性を信用できなくなり、皮肉にもその言葉通りになりました。さらに、婦人科で器具を挿入されるだけでも緊張して具合が悪くなる。“男性不信”の一言では片づけられない影響を実感しています」（同前）

慰謝料が目当てではない

だが、前向きな変化も感じているという。マイコさんの訴訟の判決がNHKなどのメディアでも報じられたことで、被害者の会のXアカウントのフォロワーはかつての2倍に増えた。

「独身偽装の被害者で、任意交渉中だった女性から、『相手が慰謝料を100万円から300万円に増額してきた』という連絡がありました。被害者の会のアカウントや報道を知って、慌てて金額を上げてきたようです。私たちは決して慰謝料が目当てなのではなく、相手の貴重な時間と気持ちを踏みにじる加害者に猛省を促したい。その意味で、そうした連絡を受けて、初めてこの活動で誰かのためになれたという実感がありました」（同前）

マイコさんのもとに寄せられた反響の多さは、それだけ世間に独身偽装が溢れていることの裏返しでもある。中には、相手との子供を妊娠した後に既婚者と判明したケースや、加害者の妻から不貞行為で損害賠償を求められるケースもあった。だが、彼女たちはこれまで日の目を見てこなかった。

「被害者の中には、行政の性被害相談窓口に相談したら『性被害？ その時は同意してたんでしょ。早く忘れて自分磨きしなさい』とあしらわれた女性もいました」（同前）

「刑事でも処罰できるようにしてほしい」

マイコさんを突き動かすのは、「騙された方が悪い」という風潮を変えたいという思いだ。

「私は裁判で通常より高額な慰謝料を認めてもらいましたが、それでも加害者が受ける報いは軽すぎる。たとえば結婚詐欺は詐欺罪が成立しますが、独身偽装には適用されません。法改正などで、民事だけでなく刑事でも処罰できるようにしてほしいと思っています。被害者の方には、泣き寝入りをしないでほしい。そして社会全体が『独身偽装を許さない』という意識に変わってほしい」（同前）

一人の女性の信念が、社会にうねりを起こしつつある。

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この記事は「実録ルポ“独身偽装”」の第1回です。全4回は「週刊文春 電子版」でお読みください。

（礒部 真悠子／週刊文春 2026年2月19日号）