フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。ロケで着用した衣装を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「大好きなデニムコーデ たまにはこういうスタイルも」 映えスポットでロケの衣装を公開



中川さんは「映えスポット 綺麗な青空のもと、ロケでした」と投稿。東京都墨田区の、東京スカイツリーや隅田川の景色を楽しめる人気の観光スポット・吾妻橋付近で撮影された画像を添えています。





公開された画像で中川さんは、水色のチェック柄アウターに淡いデニムを合わせたコーディネートを披露。快晴の青空の下、爽やかな笑みを浮かべています。





また、別の画像では、ビスチェをドッキングしたようなデザインのバイカラーのリブニットに、デニムを合わせたスタイルも公開。





中川さんは「この日のお衣装がとっても可愛くて！」「大好きなデニムコーデ たまにはこういうスタイルも」と、普段の仕事の衣装とは少し雰囲気の異なるデニムのパンツスタイルに愛着を明かしています。





さらに「いろんなお洋服を着られるのもお仕事をする上での楽しみのひとつです」と、仕事を通じて様々なファッションを楽しめる喜びを綴りました。





【担当：芸能情報ステーション】