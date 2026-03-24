特物仕様車に待望のターボ仕様が追加！

ホンダが2026（令和8）年3月20日（金）、軽商用車の「N-VAN」の一部改良版を発売しました。

【写真で見る】これが改良された「新・N-VAN」です

N-VANは軽乗用ハイトワゴン「N-BOX」のプラットフォームをベースに開発された商用バンで、2018（平成30）年7月にデビューしました。室内のスペース効率を突き詰め、さらに助手席側のセンターピラーをフロントドアへ内蔵することで、車体側面に大きな開口部を持つ構造を実現。また2024（令和6）年6月にはBEV（バッテリー式電気自動車）モデルである「N-VAN e:」もラインナップに加わっています。

今回、一部改良を受けたのはガソリンエンジン仕様のモデルです。モデル全般での改良は安全装備の充実化が中心で、新たにフロントパーキングセンサーと衝突後ブレーキシステムが標準装備となりました。また運転席のメーターも7インチサイズのTFT液晶ディスプレイに変更され、運転支援システム「Honda SENSING」の作動状況などが確認しやすくなったとしています。

さらに「FUN」グレードがベースで、車中泊などのアウトドアを楽しむユーザー向けの特別仕様車「NATURE STYLE」については、搭載エンジンにターボ仕様が追加されました。またボディカラーも通常の「FUN」グレードで展開してきた2色が選択可能（3万3000円高）となります。

なお、税込み価格は149万8200円（「G」２WD・CVTモデル）〜226万9300円（「FUN・ターボ 特別仕様車NATURE STYLE」4WDモデル）となっています。