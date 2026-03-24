粟島浦村と村上市をつなぐ粟島汽船の船が24日午後、海上で航行不能となっています。



航行不能となっているのは粟島汽船の客船「awaline（アワライン）きらら」です。



24日午後3時半頃に粟島汽船から「岩船港を出港後、沖でロープが左側のプロペラに絡み緊急停止した」と通報がありました。航行は可能でしたが、午後3時55分頃にも「左エンジンも停止し航行できなくなった」と再度通報がありました。





新潟海上保安部によりますと、「awalineきらら」は午後3時ごろに岩船港を出港し、午後5時半時点では岩船港の入り口付近で、イカリを入れて安定しているということです。「awalineきらら」は184トン、全長約33メートルの高速船で、乗客26人と乗組員5人についてケガ人や体調不良などは確認されていないということです。乗客の26人は全員が中学生以上ということです。新潟海上保安部は、巡視艇ゆきつばきや、新潟航空基地機動救難士などを現地へ向かわせ対応にあたっています。午後5時30分頃、「awalineきらら」はエンジン停止後に波に流され、座礁している状態で、潜水士による調査の結果、プロペラにロープなどの絡みは確認できなかったということです。その後、午後6時40分、巡視艇ゆきつばきが、えい航救助しようと試みました。「awalineきらら」が乗り上げた海底は砂だということです。午後7時すぎに「awalineきらら」はエンジンが始動したことから、巡視艇ゆきつばきのえい航作業は終了し、自力で岩船港に向けて航行開始し、午後7時20分に岩船港に着眼したということです。（※24日午後7時55分更新）