HYBE INDIAが、インドで次世代のグローバルスターを発掘／育成する大規模オーディション『HYBE INDIA Audition』の開催を発表した。

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本プロジェクトは、HYBEがグローバルに推進する“マルチホーム・マルチジャンル”戦略に基づき、14億人の人口を抱え急成長するインド市場へ、HYBEが培ってきた制作システムを導入することを目的としている。

オンラインおよびインド主要都市での対面オーディションを経て選ばれた候補者には、HYBEによる世界最高水準のT&D（Training & Development）プログラムに参加する機会が与えられる。同プログラムは、クリエイティブ開発、パフォーマンス、トレーニング、そしてグローバルなストーリーテリングを統合し、インド国内やインド系ユース世代の中から卓越した才能を発掘し、グローバルな舞台で活躍できるアーティストを育成するものとなっている。

HYBEはこれまで、“マルチホーム・マルチジャンル”戦略の下、日本で&TEAM、米国でKATSEYE、ラテン圏でSANTOS BRAVOSといった現地化グループをデビュー。HYBE INDIAにおいてもこれらの事例を継承し、候補者が持つ独自の文化的アイデンティティを活かしながら、グローバルな舞台へ羽ばたけるよう惜しみないサポートを行うとしている。

また、本プロジェクトにおいては、サムスン、農心（ノンシム）、H&M、ショッパーズ・ストップ（Shoppers Stop）をはじめ、メディア・チケッティングパートナーとしてスナップチャット（Snapchat）、ブックマイショー（BookMyShow）などが参画。これらの企業は、現地のポップアッププログラムやリテール連携、デジタルキャンペーンなどを通じて若年層との接点をつくり、オーディションをより身近なものとして体験できる機会を提供している。幅広い層の志願者が挑戦しやすい環境を整えるこの取り組みは、インドにおいて前例のない手法であり、現地の音楽市場のエコシステムに大きな変化をもたらすことが期待されている。

オーディションに関する詳細は、今後HYBE INDIAの公式サイトおよびSNSチャンネルにて随時公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）