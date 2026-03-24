「異常だな」「谷口すげーよ」３月招集メンバー28名の“五輪世代別分布図”に反響「リオ五輪世代の２人はそもそも…」【日本代表】
３月の英国遠征（現地時間28日にスコットランド、31日にイングランド）に臨む日本代表メンバー28人を五輪世代別に分布した企画を掲載したところ、大きな反響があった。
まず、分布図を確認すると次のようになる。
＜五輪世代分布＞
・ロンドン五輪世代（１人）／谷口彰悟
・リオ五輪世代（２人）／伊東純也、鎌田大地
・東京五輪世代（17人）／三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、町野修斗、中村敬斗、佐野海舟、渡辺剛、冨安健洋、橋岡大樹、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、早川友基、大迫敬介
・パリ五輪世代（５人）／鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、鈴木淳之介、鈴木彩艶
・ロス五輪世代（３人）／塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介
これを受け、SNS上では以下の反応があった。
「東京に向けて強化＆監督が森保ってのもあるけど、にしても異常だな」
「普通は世代ナンバー１くらいの選手しかフル代表には残れないものだけど、こんなに東京世代が生き残ってるとは」
「リオ五輪世代の２人はそもそも五輪には出てないしな」
「谷口すげーよ。元々川崎黄金期を支えた選手だったけど、代表に定着したのは30超えたあたりから」
「もっと若い世代が出てきてほしい」
ちなみに、今回選外のベテラン長友佑都についても「長友佑都という2008年北京世代もいるぞっ」「ここに北京入ってくるのほんま草」とのコメントがあった。ある意味、長友の偉大さを物語る分布図でもある。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
まず、分布図を確認すると次のようになる。
＜五輪世代分布＞
・ロンドン五輪世代（１人）／谷口彰悟
・リオ五輪世代（２人）／伊東純也、鎌田大地
・東京五輪世代（17人）／三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、町野修斗、中村敬斗、佐野海舟、渡辺剛、冨安健洋、橋岡大樹、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、早川友基、大迫敬介
・パリ五輪世代（５人）／鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、鈴木淳之介、鈴木彩艶
・ロス五輪世代（３人）／塩貝健人、後藤啓介、佐藤龍之介
「東京に向けて強化＆監督が森保ってのもあるけど、にしても異常だな」
「普通は世代ナンバー１くらいの選手しかフル代表には残れないものだけど、こんなに東京世代が生き残ってるとは」
「リオ五輪世代の２人はそもそも五輪には出てないしな」
「谷口すげーよ。元々川崎黄金期を支えた選手だったけど、代表に定着したのは30超えたあたりから」
「もっと若い世代が出てきてほしい」
ちなみに、今回選外のベテラン長友佑都についても「長友佑都という2008年北京世代もいるぞっ」「ここに北京入ってくるのほんま草」とのコメントがあった。ある意味、長友の偉大さを物語る分布図でもある。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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