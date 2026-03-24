●下関でサクラ開花 平年や去年より2日早い

●あす25日(水)は大きめの雨傘活躍 気温上昇鈍く冷たい雨

●今週後半～来週は暖かい日々 サクラ開花は加速

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きょう24日(火)も県内はサクラの開花を促す暖かさに。最高気温は山口市内では昨日に続いて20度に達するなど、広く4月並みの春爛漫の陽気となりました。





この暖かな陽気に誘われ、下関地方気象台のサクラ標本木で開花が発表されました。平年や去年より2日早い開花です。





しかし、このサクラ開花を誘う暖かさから一転、あす25日(水)は少々冷たい雨となります。気象衛星による雲画像を見ると、東シナ海方面で雲がやや大きく北に盛り上がりながら、徐々に西日本に迫ってきました。





この雲が盛り上がる部分で前線上の低気圧が発生して、あす25日(水)は九州南部付近に進んでくる見込みです。





低気圧や前線の雨雲が、日付が変わって、あす25日(水)夜明け前までには県内に流れ込み始め、朝の通勤通学時間帯には本降りとなります。





その後も、日中いっぱいはあまり雨の止み間はなく、大きめのしっかりした雨傘が活躍する天気が続きます。また、朝の冷え込みは弱いですが、日中は本降りの雨のために気温の上がり方は鈍く、少々冷たい雨…ということにもなりそうです。



サクラの季節本番の時期に、雨に濡れて風邪を引かないよう気を付けましょう。あさって26日(木)以降は再び暖かな日々で、サクラの開花のペースは加速していく、とみられます。





あす25日(水)夜明け前には雨が降り始め、日中にかけて、ほとんど止み間なく、やや強まったり少し弱まったりを繰り返しながら雨が続きそうです。夜になって、ようやく雨雲が途切れ始めるでしょう。

朝の冷え込みは弱いですが、雨のために日中の気温上昇は鈍く、降る雨は冷たく感じられそうです。厚手の上着なども活躍します。





あす25日(水)は雨で花粉の飛散量は控えめですが、症状が続いている方は油断せず対策を続けましょう。





あさって26日(木)は天気回復。日中は日ざしとともに春の暖かさも戻ります。

ただ、金曜日は雲が増え、少しにわか雨も。今週末は曇ったり晴れたりですが、来週初めも再びぐずつく…という具合に、しばらく天気は小刻みな周期変化となるでしょう。

一方で気温は高めの日々で、サクラの開花は、さらに加速していきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

