「美人すぎ〜！」中条あやみ、美人俳優撮影のプライベート感満載ショットを公開！ 「仲良すぎて」
俳優でモデルの中条あやみさんは3月23日、自身のInstagramを更新。プライベート？ ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】美人俳優が撮影した中条あやみ
ファンからは「笑顔可愛すぎてやばい」「美人すぎ〜！」「かき上げてる姿カッコ良すぎる」や「まゆぽー！！」「仲良すぎて見ててしあわせ」「撮りあってると思うと可愛すぎて笑」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】美人俳優が撮影した中条あやみ
「笑顔可愛すぎてやばい」中条さんは「いつもなんかいい感じに撮ってくれてありがとよ」とつづり、7枚の写真を投稿。いずれも中条さんのソロショットですが、モデルで俳優の宮本茉由さんが撮影しています。ご飯を食べたりおしゃれな壁際でポーズを決めたりと、プライベート感が満載です。
宮本さんもInstagramを更新宮本さんも同日、自身のInstagramを更新。「たーくさん写真撮ってくれた いつもあんがと」とつづり、中条さんが撮影したソロショットを公開しています。もしかすると、プライベートで食事に出かけたのかもしれませんね。
(文:堀井 ユウ)