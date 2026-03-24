¤«¤ï¤¤¤¤´Ì¤«¤ó¤âÌ¥ÎÏÅª♡¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¡Û¥È¥Ã¥×5
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¾Æ²Û»Ò¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯3·î23ÆüÌë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛÅìµþÅÔ ÌÜ¹õ¶è¡ÖMONT-NOM(¥â¥ó¥Î¥ó) ¼«Í³¤¬µÖ¡¡¥Ü¥Ì¡¼¥ë´Ì¡¡£¸¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×19000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¼«Í³¤¬µÖ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥Î¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¤¤¿¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ü¥Ì¡¼¥ë¡á¹¬Ê¡¡×¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú4°Ì¡Ûºë¶Ì¸© ËÌËÜ»Ô¡Ö¾Æ¤²Û»Ò ¥¯¥Ã¥¡¼ÀìÌçÅ¹¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì 9¼ïÎàÆþ¤ê¡×10000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥ª¥¤¥ë¥¯¥Ã¥¡¼Á´9¼ïÎà¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¯¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¸ÂÄê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¤±¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£´Ì¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Õ¡¼¤µ¤ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£´Ì¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2²óÌÜ¤Î´óÉí¤Ç¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¤¿§¤È·Á¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤âÍñ¤¬¸¶ºàÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²æ¤¬²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ¤êÆñ¤¯¡¢Íñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤êÉáÃÊ»ÔÈÎ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤4ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤ï¤¡¤¡¡Á¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤À¡¼¡ª¡ª¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£¤â¤â¤Á¤í¤óµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë°ì¸Ä°ì¸ÄÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿ÆÀÌ¤Ø¤Î¤ªÎé¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£È¯Á÷»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸«±É¤¨¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤«¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¡¢¡¢¡£´Ì¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¯¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤¤¤Á¤¸¤¯&¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬1ÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤¸¤¯¤ò¥¯¥Ã¥¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¬¤º¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú3°Ì¡ÛµþÅÔÉÜ µþÅÔ»Ô¡Ö¡Úcafe marble¡Û¥è¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¥¯¥Ã¥¡¼7¼ï¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×10000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¥¯¥Ã¥¡¼¡¦¥µ¥ì¤È¤è¤Ð¤ì¤ë±öÌ£¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò½¸¤á¤¿¥è¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·»îºî¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß´Ì¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»É·ã¤ä¥Á¡¼¥º¤ÎË§½æ¤µ¡£8¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤ì¤â¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤È¹á¤ê¤Ë°î¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ ¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¼¢²ì¸© ÂçÄÅ»Ô¡ÖRanunculus¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡¡¾Æ¤²Û»Ò36¸ÄÆþ¤ê¡×11000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
"¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤"¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËºàÎÁ¤òÁª¤Ó¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»Å¹þ¤ß¡¢¾ÆÀ®¡¢´ÌµÍ¤á¡¢ºÊñ¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ranunculus¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Ï2020Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é15,000´Ì°Ê¾åÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅöÅ¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡¢¿§¤ä¥µ¥¤¥º¡¢·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥í¥´Æþ¤ê¤Î´Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê´Ì¤Ë¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ëRanunculus¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Å¹¼ç¤¬¸·Áª¤·¤¿10¼ïÎà¤ò¡¢»ÅÀÚ¤ê¤ÎÌµ¤¤´Ì¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ªµÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤â¿©´¶¤âÍÍ¡¹¤Ç¸ÄÀ¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¡¢¡Ø¤ß¤ä¤Ó¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡Ù¤ÏÅ¹¼ç¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
Â£¤êÊª¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë...¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢´Ì¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤ºÛË¥Æ»¶ñÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖÆÏ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¤Ï¡¢¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥·¥Ã¥¯¤Ç¤ªÞ¯Íî¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢»ÅÀÚ¤ê¤Î¤Ê¤¤´Ì¤ÎÃæ¤Ë10¼ïÎà¡¦·×36¸Ä¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤¬·ä´Ö¤Ê¤¯¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¢¤Ï¾åÉÊ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤®¤Ã¤·¤êÀ°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼10¼ïÎà¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤ÇÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö"¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Î¥â¥Ã¥È¡¼ÄÌ¤ê¡¢¤É¤ì¤âÁÇºà¤ÎÌ£¤¬°ú¤Î©¤Ä¼«Á³¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ªÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¿©´¶¤âÉ÷Ì£¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅ¹¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ø¤ß¤ä¤Ó¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡Ù¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ªÂ¾¤Ë¤â¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ä¥Á¥ã¥¤¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú1°Ì¡Û´ôÉì¸© ·ÃÆá»Ô¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼ ¤ª²Û»Ò¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼GIN NO MORI¡×¥×¥Æ¥£¥Ü¥ï 150mm´Ì¥µ¥¤¥º¡×14000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿¹¤Î·Ã¤ò¡¢¤µ¤¡¡¢¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê¿¹¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¿¹¤Î·Ã¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¹ñ»º¤É¤ó¤°¤êÊ´¡¢»³ºº»Ò¡¢·§ºû¡¢»³Ü¥¤Ê¤É¾®¤µ¤Ê¿¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥×¥Æ¥£¥Ü¥ï¡×¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê¿¹¤Î¿©ºà¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤Î¿©´¶¤ä¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎµÍ¹ç¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÚ¤Î¼Â¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¢ö
Â¾¤Î¿ôÂ¿¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Ì£¤ï¤¤¡£14¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä²òÀâÊ¸¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤ËÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë´Å¤µ¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¤ªÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¤ÎÂç¼«Á³¤ò¤ª²È¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò☻¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ì£¤â¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤äÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¤¬Æþ¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ì¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç´Ì¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë