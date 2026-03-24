赤西仁、ゴールドアクセにリムレスめがねで大人の色気 フォトコールで苦笑い「言っちゃいけないこと言ってないですよね？」
歌手で俳優の赤西仁（41）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。
【全身ショット】カッコイイ…眼鏡姿で登場した赤西仁
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのネックレスとピアスを身に着け、グレーのセットアップ、リムレスという大人の色気と遊び心あふれるゴージャススタイルで登場した赤西。登場から「こんな感じなんですね。全然想像してなかった」と緊張感をにじませつつ、報道陣のカメラに応えた。
意外な一面を聞かれると、「意外と慎重だなって。意外と考えてるなって感じです」と明かし、「慎重にいってよかったこと」については「あんま思いつかないな…」と悩んだ後、「事務所やめたときかな」とおちゃめに答え、笑いを誘った。
また、4月から挑戦したいことについては、「いまの事務所をいつ辞めようかなって。4月くらいに言ってみようかなって」とさらにユーモアを見せた赤西。最後には「記者会見な感じ嫌だ〜！そわそわしちゃう〜」と苦笑いし、「言っちゃいけないこと言ってないですよね？」と報道陣に問いかけ、和ませていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして板谷由夏、三浦翔平、UTA、金子ノブアキが出席した。
【全身ショット】カッコイイ…眼鏡姿で登場した赤西仁
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのネックレスとピアスを身に着け、グレーのセットアップ、リムレスという大人の色気と遊び心あふれるゴージャススタイルで登場した赤西。登場から「こんな感じなんですね。全然想像してなかった」と緊張感をにじませつつ、報道陣のカメラに応えた。
また、4月から挑戦したいことについては、「いまの事務所をいつ辞めようかなって。4月くらいに言ってみようかなって」とさらにユーモアを見せた赤西。最後には「記者会見な感じ嫌だ〜！そわそわしちゃう〜」と苦笑いし、「言っちゃいけないこと言ってないですよね？」と報道陣に問いかけ、和ませていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして板谷由夏、三浦翔平、UTA、金子ノブアキが出席した。