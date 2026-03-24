NON STYLE・井上裕介 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(46)が24日、自身のXを更新。公式Xが乗っ取り被害に遭っていることを明かした。

【写真】名前が「Shigeki Morimoto」に…ノンスタ井上のX

　井上は午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表した。

　その後も「名前を変えたいのだが、審査中のため変更出来ない!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と投稿した。

　井上のXは午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっている。