ノンスタ井上、Xが“乗っ取り被害”に 午後6時時点で名前が「Shigeki Morimoto」になる「どうしたものか!?」
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(46)が24日、自身のXを更新。公式Xが乗っ取り被害に遭っていることを明かした。
【写真】名前が「Shigeki Morimoto」に…ノンスタ井上のX
井上は午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表した。
その後も「名前を変えたいのだが、審査中のため変更出来ない!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と投稿した。
井上のXは午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっている。
【写真】名前が「Shigeki Morimoto」に…ノンスタ井上のX
井上は午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表した。
その後も「名前を変えたいのだが、審査中のため変更出来ない!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と投稿した。
井上のXは午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっている。