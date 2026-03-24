春から始めるハンドメイド！ 心はずむ洋服とかわいい小物たち

春から始める 洋服とかわいい小物作り

暖かな風に誘われて、新しい手作りを始めませんか？

毎日着たい、心はずむ春の洋服と、思わず笑顔になるかわいい小物をご紹介します。

毎日使いたくなるキッチンキルト ポットホルダー

新生活を始める方も多い春。自分好みの布を使って、キッチンを彩りませんか。

ミシンで簡単に出来て、作る楽しみも使う楽しみも味わえるポットホルダーを紹介します。

基本作品 ポットホルダー

「大好きなこのプリント柄を、どう使おう」を解決するポットホルダー。

手芸好きなら、布合わせにきっとワクワクします。

主役にしたい生地が少なくても大丈夫。

無地やチェックなどの布を合わせて、キッチンで大活躍するアイテムを作れます。

厚手のキルト綿と、ワッフル地の裏布をつけて厚みを出したポットホルダー。十字にミシンキルトを入れることで折りやすく、鍋のふたや持ち手をつかみやすくなっています。もちろんマットとしても使えます。

ちょっと小さめのおやつマットとして使うのもおすすめです。

好きな布のポットホルダーを「マイマット」にすれば、おやつタイムがよりうれしい時間に。

応用作品 キューブトート

応用作品 キューブトート

キッチン収納にぴったりの、キューブ形のトートバッグ。

基本作品と同様に作った表布を使っています。

布合わせはよりシンプルに、ワッフル地を表布にも使ってふんわりと厚く作りました。

たっぷり入って洗濯もしやすく、実用的です。

／お買い物にも！＼

遠藤亜希子（えんどう・あきこ）

キルト作家、手芸デザイナー。刺しゅうやアップリケ、ミシンステッチを取り入れたカラフルでストーリー性のある作品が人気。教室を主宰するほか、メディアや展示会などで作品を発表している。

ふんわりと体形カバー ペプラムブラウス

シンプルで合わせやすく、体形をカバーしてくれるブラウス。

えりぐりのあきも控えめで、うれしいポイント満載です。

作品A

大人世代向けにペプラムブラウス（ウエストで切り替えてふんわり広がったデザイン）を提案。

くったりとしたリネンを使い、ペプラムが広がり過ぎず、程よいボリュームになるようにしました。

ふんわり柔らかなシルエットは、気になるヒップラインを自然にカバーしてくれます。

七分そでなので、これから夏まで大活躍。

後ろのあきも小さめ。

インナーが見えず安心です。

／大人世代の心強い味方＼

作品B

作品Aの生地をかえました。

ストライプ柄の、少し張りのあるコットンリネン地を使い、シャープな雰囲気に。

いつものデニムに合わせるだけで、一気に今年らしいスタイルが完成します

／ふんわりすそが体形をカバー＼

着丈や、切り替え位置にこだわり、スタイルアップして見える1着が出来ました



伊藤みちよ（いとう・みちよ）

ソーイング作家。「シンプルで着やすく、長く愛用できるお気に入りの1 着」をコンセプトに、大人服を手がける。作品を展示・販売するほか、雑誌や書籍でも発表。

スタンドカラーで首元すっきり 春に着たいワンピース

春の日差しに心弾む季節。少しおしゃれをしてお出かけしてみませんか？

軽やかな季節を楽しめるワンピースを紹介します。

作品A ボタニカル柄のワンピース

深みのあるグレーベースに、植物模様が映えるワンピース。

ウエストで切り替えたタックスカートは、ゆったりとしつつもおなか回りをすっきりカバーしてくれます。

低めのスタンドカラーは、前をあけていることで首を長く見せる効果も。

作品B フレンチリネンのワンピース

作品Aと同じデザインで、春の装いにぴったりの、明るいピンクのフレンチリネンで作りました。

七分そでは季節のかわり目にも心地よく着られるデザイン。

ふだん着から週末のお出かけまで幅広く活躍する1着です。

えりぐりのえりつけ位置から前中央に向かう絶妙なラインが、首元をすっきり見せてくれます。

スカートの深めのタックが体のラインに沿った落ち感を演出。

香田あおい（こうだ・あおい）

服飾デザイナー。アパレルメーカー勤務を経てフリーのデザイナーに。アパレルの縫製技術と独自のアイデアで、簡単で楽しいソーイングを提案している。京都でソーイング教室を主宰。

モチーフつなぎの軽やかカーディガン

四角いモチーフをつないで作る、透かし模様が軽やかな五分そでのカーディガン。

春先は長そでに重ね着、夏にはノースリーブや半そでにはおるなど、長いシーズン楽しめる形です。

モチーフつなぎのカーディガン

15㎝角のモチーフをつなぎながら作るかぎ針編みのカーディガン。

えりも長方形で、作りはとてもシンプル。

初心者にもおすすめな春のクロッシェウエアです。



肩線をまたぐように編みつけたえりで、首元すっきり。

カーディガンにえりをつけることで、きちんと感がプラスされたデザインに。

blanco（ブランコ）

ハンドニットデザイナー。中学生のときに祖母の遺品の編み針を手にしたのをきっかけに、自由に造形できる編み物の楽しさに目覚める。2014 年にblanco として活動をスタート。「日々を楽しく優しくするニット」にこだわった作品のデザイン・製作を行い、雑誌・単行本などで作品を発表している。

心なごむ 小鳥の小物入れ

新生活のスタートで緊張しがちな日々に、コロンとしたフォルムがかわいらしい小鳥の小物入れを作ってホッと一息つきませんか。

実用性もあり、手のひらサイズなので、家でも職場でも気軽に置いて楽しめます。

基本作品1 小花柄の小物入れ

羽と尾、ボディーの裏布をかえて作った3種の小物入れ。

羽の裏布と尾に同じ無地布を使い、統一感を出しました。

まちの底側には足とつめを刺しゅうして、遊び心もたっぷり。

使う布は少量なので、手持ちの布を活用するのにおすすめです。

小物入れの裏側

基本作品2 大柄の小物入れ

基本作品1の羽と尾、目、くちばしの色をかえて作りました。

文具やお菓子を入れてデスク周りに。

ストレスを感じたら、ちょっと眺めるだけでも心が落ち着きそうです。

上写真の反対側。柄の取り方で違う布を使ったようにも見えます。

上写真の反対側。柄の取り方で違う布を使ったようにも見えます。

目のビーズやくちばしの色をかえると印象がかわります。



（左）基本作品3 チェック柄の小物入れ／ （右）応用作品 ワンポイント刺しゅうの小物入れ

基本作品3は黄色のチェック柄でナチュラルな雰囲気に。

応用作品は羽を葉っぱに見立てて葉脈を刺しゅうし、かたわらにミモザを刺しゅうしました。

インテリア小物としても楽しめます。

応用作品のもう一方の面にはちょうちょを刺しゅう。

尾はひもで作りました。

nakineko（なきねこ）

布小物作家。小鳥と猫をモチーフに小物入れやがま口などを製作。小鳥や猫の丸みを帯びたシルエットが好きで、作品も手仕事ならではの優しく丸いフォルムを大切にしている。かわいいだけではなく、実用性も重視したものづくりに定評がある。イベントや企画展への出展などで活動。2026年は大阪、2027年は東京での個展を開催予定。

4月号 目次

4月号 目次

4月号 放送カレンダー

ヘッダー画像

撮影／白井由香里（左）、ローラン麻奈（右）、モデル／エモン久瑠美



毎日使いたくなるキッチンキルト ポットホルダー

ふんわりと体形カバー ペプラムブラウス

撮影／中野博安 モデル／森 貴美子



スタンドカラーで首元すっきり 春に着たいワンピース

モチーフつなぎの 軽やかカーディガン

撮影／白井由香里 モデル／エモン久瑠美



心なごむ 小鳥の小物入れ

撮影／ローラン麻奈