実業家でユーチューバーの春木開氏が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。元タレントの坂口杏里容疑者が、コンビニエンスストアでサンドイッチ１個を万引きしたとして、現行犯逮捕されていた件に言及した。

春木氏は、このニュースに触れた上で「中学生の頃 俺もお腹が空きすぎてお金もなくて コンビニでおにぎり１個盗んで捕まったことがある」と告白。「今思えばダサいし、絶対にダメなこと。でもあの時すでに感じてた。『お金が全てじゃないけど全てにお金が必要でお金がないと何も選べない時代』だって」と当時を振り返った。

また「『お金がない』が口癖の家庭で育って 欲しいものも自分だけ持ってなかったり やりたいことも自分だけできなかった」と切り出すと、裕福ではなかった幼少期を回想し「野球してた頃 みんなが新品のスパイク履いてる中 俺だけツルツルのボロボロのスニーカー。みんなが休憩中ポカリ飲んでる横で 俺だけ水道水。あのときの惨めさと悔しさが俺のハングリー精神になった」と思いを吐露した。

改めて「だから今はあの環境に感謝してる」とし「環境のせいにするか バネにするかは自分次第。人生なんていくらでも変えられる」と自身の経験から教訓をつづった。