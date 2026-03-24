元「ZIP！」お天気キャスター・マーシュ彩、スラリ美脚際立つショーパン姿「スタイル抜群」「色白で眩しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/24】モデルで女優のマーシュ彩が3月23日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳元お天気キャスター「レベチで可愛い」ショーパンから美脚スラリ
マーシュは「浮かれてます」とつづり、花に顔を近づけて撮影した写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、胸元に絵や文字がプリントされた白のTシャツにショートパンツとトングサンダルを合わせたスラリとした美しい脚が際立つショットを披露している。
この投稿は「スタイル抜群」「自然体で素敵」「美人オーラ溢れてる」「何着ても綺麗」「色白で眩しい」「レベチで可愛い」と反響を呼んでいる。
マーシュは2000年9月29日生まれ、アメリカ出身。2014年にアイドルオーディション「ミスiD（アイドル）2015」でミスiD個人賞など3冠を獲得した。2015年には「ミスセブンティーン2015」に選ばれ、雑誌「Seventeen」専属モデルに加入。同年、映画「劇場版MOZU」でスクリーンデビューを果たした。2022年から2025年まで、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）の8代目お天気キャスターを務めていた。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元お天気キャスター「レベチで可愛い」ショーパンから美脚スラリ
◆マーシュ彩、スラリ美脚輝くショーパン姿披露
マーシュは「浮かれてます」とつづり、花に顔を近づけて撮影した写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、胸元に絵や文字がプリントされた白のTシャツにショートパンツとトングサンダルを合わせたスラリとした美しい脚が際立つショットを披露している。
◆マーシュ彩の投稿に反響
この投稿は「スタイル抜群」「自然体で素敵」「美人オーラ溢れてる」「何着ても綺麗」「色白で眩しい」「レベチで可愛い」と反響を呼んでいる。
マーシュは2000年9月29日生まれ、アメリカ出身。2014年にアイドルオーディション「ミスiD（アイドル）2015」でミスiD個人賞など3冠を獲得した。2015年には「ミスセブンティーン2015」に選ばれ、雑誌「Seventeen」専属モデルに加入。同年、映画「劇場版MOZU」でスクリーンデビューを果たした。2022年から2025年まで、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）の8代目お天気キャスターを務めていた。（modelpress編集部）
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