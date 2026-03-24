日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が２４日、プロ７年目で初の開幕スタメンへの意気込みを語った。エスコンでの全体練習後に会見を開き、「僕自身、開幕スタメンで出るのが７年目にして初めてなので、まずはフレッシュな気持ちでアグレッシブにプレーしていきたい」。昨季は主に４番・三塁として打率２割９分７厘をマークし、今季の開幕「４番・三塁」を勝ち取った。「今シーズンは三塁でベストナインを目指してるので、頑張りたいです。うちの主砲はレイエスなので、そこは自分の中でも念頭に置きながら、（レイエスを一塁に）歩かせたとて『４番の郡司もかなりめんどくさいな』と思わせたいので、開幕からそういう姿を見せれればなと思います」と、昨季２冠のレイエスを生かす最高の４番として、自身初のタイトルを目指す。

２７日の開幕戦の相手は昨季ＣＳ最終Ｓで敗れた王者・ソフトバンク。「（清宮幸）選手会長も帰ってきて、いよいよ始まるなっていうムードになっていますし、初戦が昨年悔しい思いをしたペイペイドームなので、あの光景をもう１回思い出すっていうか、みんな忘れていないと思うので、雪辱を果たしに行きたいと思っています」と、苦杯をなめた敵地・福岡でのリベンジに燃えた。