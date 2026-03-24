Ｊ１川崎は２４日、２７年１月より国士舘大ＦＷ本間凜（りん、２１）＝３年＝の加入が内定したと発表した。本間は関東大学リーグで昨季１３得点で得点王とベストイレブンを受賞した。

川崎を通じて「常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートできることに感激しています。一日でも早くチームの力になれるように、またファン・サポーターの皆様の心をつかめるように努力していきます」などとコメントした。

◆本間 凜（ほんま・りん）２００４年８月３日、千葉市出身。２１歳。４歳から兄の影響でサッカーを始める。２０年に関東第一高へ進学。２年時の全国高校選手権は２得点を記録し、チームは４強。２３年に国士舘大入学。２５年は１３得点で得点王、ベストイレブンを受賞。同８月には、イタリア遠征に臨む全日本大学選抜のメンバーに選出。１８２センチ、７４キロ。右利き。家族構成は父、母、兄。