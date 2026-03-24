日本テレビ「news every.」の桐谷美玲キャスターが注目した暮らしに関するニュースを伝えます。24日は、「自転車“ながらスマホ”は一発アウト」についてです。

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■16歳以上が対象 4月から導入「青切符」とは

私自身、子どもの送り迎えなどで自転車にはたくさん乗っていて生活に欠かせないものですが、来月1日からその自転車で「青切符」による取り締まりがスタートします。

まず、自転車の取り締まりについて整理します。飲酒運転など悪質性・危険性が高いものは刑事罰の対象となり有罪になると前科がつきます。これがいわゆる「赤切符」です。

そして来月から始まる「青切符」ですが、これは16歳以上が対象となり、違反行為をしてしまったときに反則金を納めると前科はつかないというものです。対象となる違反行為は比較的軽いもので、全部で113種類もあります。

■対象となる違反行為は？

例として、

・ながらスマホ

・傘さし、イヤホン

・逆走

・2人乗り

こちらの4つを挙げてみました。

まず、走行中にスマートフォンを使用する、ながらスマホ。スマホを手で持って通話したり画面を注視したりすると、周りの状況に気づきにくくなり危険ですよね。これは事故につながりやすいため、即摘発となります。反則金は1万2000円となります。

他も見ていきましょう。

傘さし運転やイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、反則金5000円になります。

次に、車道の逆走です。自転車は基本的に車道の左側の端に寄って車の流れと同じ方向に通行しなければなりません。これを逆走すると、反則金6000円になります。

さらに「2人乗り」も対象となります。自転車で2人乗りをするとブレーキの利きが悪くなる可能性があるほか、バランスを崩して転倒する可能性もあります。これは、反則金3000円になります。

私も子どもを後ろに乗せて走ることが多いですが、乗せてもいいのは小学校入学前まで。小学生以上を後ろに乗せるのは、反則金の対象になってしまいます。

■警察庁HPに「ルールブック」確認を！

ながらスマホ以外の3つの違反は、ただちに青切符が切られるというわけではなく、基本的にはまず指導と警告が行われます。従わなかった場合に青切符が交付されることになります。

こうしたルールは、警察庁ホームページの「自転車ルールブック」で確認・おさらいできます。この機会に、ぜひ確認してみてください。