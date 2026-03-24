きょうは4月並みの暖かさになり、桜開花ラッシュとなりました。宇都宮、津、和歌山、奈良、下関、松山、福岡、大分、宮崎の9地点で開花の発表がありました。この時期の雨を桜雨と言いますが、あすは咲いたばかりの桜に雨が降りそうです。

【CGで見る】雨の予想シミュレーション（25日午前6時〜26日午前3時まで）

あすの雨は何時ごろから？

雨の原因は、低気圧が西から進んでくるためです。九州では朝から雨となるでしょう。中国、四国地方も午前中から雨の所が多くなりそうです。近畿は昼ごろ、東海は昼すぎ、関東は夕方以降に雨が降り出してくるでしょう。一方、高気圧に覆われる北日本では晴れて、春の日差しが降り注ぐでしょう。ただ、宮城や福島では夜遅くになると雨の降る所がありそうです。

雨でも気温は高め

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：11℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：14℃

仙台 ：13℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：17℃

名古屋：16℃ 東京：16℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：14℃ 松江：14℃

高知 ：15℃ 福岡：15℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃



関東から九州は雨が降るので、きょうより低くなりますが、それでも平年並みですのでそれほど寒くはないでしょう。スプリングコートがあると良さそうです。晴れる北日本では4月並みの暖かさが続くでしょう。

花粉は北日本で極めて多い予想

晴れて気温が上がる東北では花粉がきわめて多く飛びそうです。雨が午後から降る東海や関東では午前中、非常に多く飛ぶでしょう。一方、西日本は少ない見込みです。