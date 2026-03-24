藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は25、26日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局が指される。対局を前日に控えた24日、永瀬が取材に応じた。

3勝1敗からの2連敗で最終局を迎えた永瀬。「3勝3敗と拮抗（きっこう）しての最終局の舞台。注目してもらえると思う」と話した。前局から中5日な上、22日には竜王戦1組での対局に臨んでいる。過密日程だが「将棋の体力は結構ある。準備の時間はないけど、対局には向き合えていると思う」と述べた。

今期王将戦開幕前のインタビューでは「7番勝負では、3勝3敗ってのがとても面白いじゃないですか。最終局でどちらかが勝者、敗者となる。胸が熱くなる瞬間ですよね」と語っていた。その言葉通りの展開となった今回。「結果が求められているが意識せず、普段通りの力を発揮したい」と意気込んだ。

1月から始まった王将戦も、今局が最後。藤井の王将5連覇か、永瀬が念願の王将初奪取か。最終局はあす25日午前9時から始まる。