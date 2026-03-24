日本テレビ系列で現在放送中の杉咲花主演『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜よる10：00〜）。最終話が3月25日に放送予定の本作の主演・杉咲花がクランクアップを迎えた。

【写真】時折かすかに見せる寂しそうな表情も印象的だった「ゆきお」の選択は…

本作は、主演・杉咲花、監督／脚本・今泉力哉のタッグで贈る、考えすぎてしまう人のためのラブストーリー。

杉咲花が演じる土田文菜（つちだあやな・27歳）は、2冊の小説を出版し、3冊目を迷いながらも執筆中の小説家。普段は古着屋でアルバイトをしながら生活している。

恋人も仲良しの友達もいて、幸せは幸せなのだけれど。恋愛面において、どこか 「きちんと人を好きになること」を避けてしまっている節がある。それには過去のさまざまな恋愛体験も大きく影響していて……。

間違いながらも真剣に生きる主人公・土田文菜をめぐる普段着の恋の物語。



水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

クランクアップを迎え、杉咲は

「こんな幸せなシーンでクランクアップできて感無量です。生まれてきた誰もが、祝福されるような本当に素敵なラストシーンで、すごい幸せです。 文菜という、すごく身勝手な葛藤と〈変わりたい〉という気持ちを持った人の姿を約10時間かけて描いたこのドラマは、ちょっとどうかしているとも思いますし、でも本当に胸を打たれてばかりで。 この作品のスタンスは、人がどんなにダメダメな時でも排除せずに、文句言いながらも面白がって、愛のある眼差しを向けるこの現場の皆さんの心意気そのものだったと思います。未熟者で人としてもつたない自分のことも受け入れてもらって、救われてばかりでした。 皆さんがどんな気持ちで毎日を過ごしていたかはわからないですけど、でも自分の⽬に映る皆さんは本当にいつも優しくて時に厳かでちゃんとわずらわしくて。本当に心の通った最高のチームで、心の底から大好きでした。 人生であと何回こんな現場に出会えるかわからないですけれど、コツコツ続けていたらまたいつか皆さんと再会できることを信じて頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。」

とコメントを寄せた。



水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

また、杉咲演じる土田文菜の現在の彼氏・佐伯ゆきお役を演じた、成田凌もクランクアップ。

「あっと言う間に終わってしまいましたが、昨日ふいに〈あ、終わっちゃうなあ〉と寂しくなったときに、この作品のことがすごく好きで、日々楽しい思いをさせてもらっていたんだなあと実感して。本当に幸せな時間だったんだなと思っています。 素晴らしい現場で楽しかったです。お疲れ様でした。」

とコメントを寄せた。

第9話では、文菜と別れるつもりだと紗枝に話していたゆきお。最終話で、文菜とゆきおが選ぶ道は――？

最終話は3月25日（水）よる10時より放送。