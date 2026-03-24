King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングルの表題曲「Waltz for Lily」を先行配信。また、同曲のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】King & Prince、“運命の出会い”を描いた18thシングル表題曲「Waltz for Lily」MV）

本楽曲は、3月27日に公開される永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌。大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるラブソングとなっている。

MVでは、“運命の出会い”を描いた歌詞に載せて、温かさや切なさを繊細に表現。また、映像の細部にもこだわりが散りばめられており、衣装には花の要素や輝きのある素材が取り入れられ、セットの雰囲気と調和するように作りこまれている。

なおKing & Princeは、アルバム『STARRING』を携えて4大ドームツアーを開催中。3月28日からはファイナルとなるバンテリンドーム ナゴヤ公演がスタートする。詳細は特設サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）