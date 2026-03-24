「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念した展示イベント『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』が、7月17日から9月6日まで東京・東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催されることが発表された。

【画像あり】キラーパンサーにライドしているスクリーンショット・特典のピンバッジ3種

本イベントは、5月27日に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズの世界観を、没入型アトラクションや体験型展示、オリジナルグッズなどを通じて楽しめるものだ。

メインコンテンツとなる「ドラゴンクエストVR RIDE」は、最新VRデバイス・Meta Quest 3とモーションシートを使用し、360度に広がる「ドラゴンクエスト」の世界を疾走するアトラクションだ。

キラーパンサーに乗って広大なフィールドを駆け抜けたり、モンスターとのバトルを体験したりできるという。

4歳以上9歳以下およびVRヘッドセットを利用できない来場者向けには、別機器による映像上映の「VRなしシート」が用意される。

チケットは3月26日より先行販売が開始される。販売スケジュールは、スクウェア・エニックス アプリ限定先行販売、ローチケ限定先行販売、ローチケ一般販売の順で展開されていく。

全日程先着順の日時指定券で、券種は通常チケットのほか、限定特典付きチケットも用意している。

限定特典付きチケットには、40周年記念ロゴ入りで額装された「ロトの剣」「天空の剣」「勇者の剣・改」の特製ピンバッジ3種セットが付属する。

このほか、本イベントを記念したオリジナルグッズの販売も予定されている。グッズの詳細は5月中旬以降に公開予定。また2027年初春には大阪での開催も予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）